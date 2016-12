Parma, Crespo pronto a sostituire Donadoni

19:16 - Ha reagito, e pure giocato un buon calcio, ma a Palermo il Parma ha incassato l'11.a sconfitta stagionale, la terza consecutiva. Una caduta libera verso l'inferno che per la prima volta non mette al sicuro Roberto Donadoni. In queste ore il presidente Tommaso Ghirardi sta valutando attentamente la posizione dell'allenatore bergamasco sotto contratto fino al prossimo giugno. Hernan Crespo, tecnico della Primavera del Parma, è in preallarme anche se difficilmente potrà subentrare già questa settimana visto che mercoledì sarà pur impegnato in Coppa Italia a Roma con i suoi ragazzi.

Più probabile che il ribaltone scatti successivamente a domenica prossima in caso di un ko al "Tardini" contro la Lazio. Una sfida che presenta un doppio intreccio di mercato: uno sfiorato visto che quest'estate Lotito ha sondato concretamente la possibilità di ingaggiare Donadoni e uno potenziale visto che Paletta è un obiettivo per la sessione di gennaio dei biancocelesti: proprio il sacrificio del difensore potrebbe essere la ciambella di salvataggio per i problemi finanziari che affliggono il club in queste ore e che non permettono di ingaggiare allenatori dello stesso livello d'esperienza di Donadoni. Crespo è pronto e i precedenti in gialloblù incoraggiano la scelta di promuovere un tecnico dalla Primavera alla prima squadra. Nel 2002 e nel 2005 Carmignani subentrò prima a Passarella poi a Baldini e riuscì nell'impresa disperata.