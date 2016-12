Parma, Corrado si tira fuori: "Pressioni dal Comune, non ci danno il Tardini"

Giuseppe e Giovanni Corrado, proprietari di The Space Cinema, hanno annunciato il ritiro della cordata "Magico Parma", inizialmente intenzionata a farsi carico della squadra in Serie D. I manager hanno spiegato di aver ricevuto pressioni da parte dell'Amministrazione Comunale: "Mi ha chiamato l'assessore allo sport Marani: tutti i membri del Consiglio hanno posto il veto sulla concessione del Tardini al sottoscritto", ha spiegato Corrado.

"Io mi sento in difficoltà - ha detto il figlio dell'imprenditore - Ma questa è la situazione. Non dite che Corrado si ritira, ma che a Corrado è stato impedito di proseguire". A questo punto per il Parma resta in piedi la cordata "Parma Calcio 1913", della quale dovrebbero far parte imprenditori locali come Barilla.