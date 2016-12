Parma: Belfodil rescinde il contratto, rissa tra Lila e Prestia

20:56 - Non c'è mai pace per il Parma, che dopo la matematica retrocessione - arrivata a poche settimane dalla fine di una stagione tormentata - perde un altro pezzo della rosa: Ishak Belfodil e il club hanno infatti risolto consensualmente il contratto che legava il giocatore ai ducali fino al 2018. Intanto, durante l'allenamento di mercoledì, Lila e Prestia si sono resi protagonisti di una rissa: poi i due hanno fatto pace.

Verso la fine dell'allenamento a Collecchio, un'entrata di Lila su Prestia - da quanto riferito esageratamente ruvida -, provoca la reazione dell'italiano, che si lamenta e si ritrova faccia a faccia con l'albanese. Questione di attimi, dopodiché Lila rifila una testata al compagno di squadra, la cui reazione è immediata ma viene frenata dall'intervento immediato degli altri giocatori. Nel pomeriggio è poi arrivato il chiarimento tra i due, che su Instagram hanno pubblicato una foto insieme: "Dentro il campo ci sta, ma fuori sempre amici... Questo è il calcio".



Finisce invece ufficialmente l'avventura a Parma di Belfodil, che risolve consensualmente il contratto col club. L'accordo porta a un risparmio complessivo di circa sette milioni visto che il giocatore, come scrivono in una nota i curatori fallimentari, "rinuncia a tutti i crediti vantati nei confronti del Parma Fc, sia per quanto concerne il periodo prefallimentare, sia per quanto riguarda gli stipendi maturati ma non incassati nel corso dell'esercizio provvisorio". La strada intrapresa da Belfodil potrebbe ora essere percorsa anche da altri tre giocatori dell'attuale rosa di Donadoni, che non hanno firmato nei giorni scorsi l'accordo per la riduzione dei propri compensi.