Parma, ancora niente stipendi e l'ombra del fallimento

18:38 - Passato il lunedì, passato anche il martedì. A Parma è sempre più caos. Il presidente Manenti ha confermato che i bonifici sono stati effettuati, quindi i soldi dovrebbero arrivare, ma, al momento, nessuno ha visto il becco di un quattrino. Sulla società gialloblù incombe lo spettro del fallimento per insolvenza. Intanto i giocatori hanno concesso una deroga alla messa in mora, dando quindi una possibilità ulteriore al nuovo proprietario.

18:30 LEONARDI DI NUOVO RICOVERATO

Il dg del Parma, Pietro Leonardi, è stato nuovamente ricoverato in ospedale dopo un lieve malore. Secondo una prima diagnosi, si tratterebbe di una "leggera ipertensione cardiaca"

17:40 MISTERO MANENTI, CODICI DEI BONIFICI NON ANCORA ARRIVATI

E' mistero su Giampietro Manenti. Il patron del Parma, infatti, non sarebbe ancora rientrato dalla Slovenia. Di certo i codici dei bonifici dei pagamenti non sono ancora arrivati.

16:30 MANENTI: "LUNEDI' SONO STATI IMPOSTATI I PAGAMENTI"

Giampietro Manenti ha ribadito quanto ormai si conosce da giorni: "Ho sempre detto che ci sono tempi tecnici che devono essere rispettati. Contavamo di concludere tutto lunedì. Problematiche non ci sono, stiamo facendo la due diligence legale e fiscale. L'unico intoppo è quello dell'udienza chiesta dalla Procura. Ho informato i miei legali, vediamo come affrontarla. Chi c'è alle mie spalle? Gente che vuole investire in Italia. Di volta in volta comunicheremo di chi si tratta. Il primo bonifico? Lunedì sono stati impostati i pagamenti, significa che qualcosa è stato già fatto", ha detto a Radio Parma.

15:09 MINACCE A GHIRARDI, INDAGA LA PROCURA

Una serie di scritte con insulti e minacce sono apparse nella notte sui muri esterni della villa di Carpenedolo (Brescia) dell'ex presidente Tommaso Ghirardi. E' l'ultimo episodio di una serie di minacce, soprattutto telefoniche, ricevute dall'ex numero uno dei ducali che nei giorni scorsi si era recato dai magistrati per denunciare il fatto. La procura ha confermato di avere aperto un'indagine sulla vicenda.



11:54 MANENTI: "BONIFICI ARRIVERANNO TRA OGGI O DOMANI"

Contattato dal nostro Claudio Raimondi, il patron Manenti ha ribadito: "I bonifici arriveranno entro oggi o domani"

11:20 MANENTI RIENTRA IN SERATA DALLA SLOVENIA

Continua la corsa contro il tempo per salvare il Parma. Il nuovo patron, Giampietro Manenti, rientrerà in serata dalla Slovenia nella città emiliana. A Nova Gorica ha provato a sbloccare la situazione dei bonifici.

LA GIORNATA DI MARTEDI' SI ERA CHIUSA COSI'

La Procura ha chiesto il fallimento del Parma Fc per inadempienze fiscali. A firmare la richiesta i pm Paola Dal Monte, Giuseppe Amara e Umberto Ausiello. L'udienza sarebbe stata fissata per il 19 marzo. E' il colpo di scena al termine di una giornata vissuta nell'attesa del bonifico promesso a giocatori e dipendenti dal nuovo patron Giampietro Manenti, senza che di euro se ne vedesse nemmeno l'ombra. Pugno duro dell'ufficio inquirente che chiude col botto una giornata che sembrava passare con le rassicurazioni del presidente, senza che dalle parole si passasse ai fatti: l'arrivo di bonifici per 30 milioni di euro da un istituto di credito estero secondo indiscrezioni societarie sarebbe slittato ancora una volta a domani.



ECCO PERCHE' L'ISTANZA DI FALLIMENTO