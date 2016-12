Parma, a rischio la gara contro l'Udinese

12:25 - Di male in peggio. Il buco nel quale è precipitato il Parma è sempre più profondo. Ora, addirittura, mancherebbero i soldi necessari per garantire la gara di domenica alle 15 contro l'Udinese. Una situazione surreale che costringe la squadra a uno stress non indifferente. Secondo alcune voci, nelle casse del club ci sarebbero appena 40mila euro. La Lega, però, afferma che non è così, ma intanto ha pronto un fondo per l'emergenza.

Donadoni e i suoi giocatori preparano la partita a testa alta. Cercando solo di lavorare e con la massima professionalità possibile. I dirigenti parmensi, ieri, hanno lavorato alacremente per racimolare alcune migliaia di euro. Ma è chiaro che il problema non è solo per questo match (i soldi in cassa servono appena a steward, ambulanze ed energia elettrica).

Sinteticamente, il Parma non può chiudere il campionato.

La Lega, che non vuole che la Serie A venga falsata, pare abbia pronto un paracadute (che spetta alle società che retrocedono) per dare una mano a chiudere in modo dignitoso la stagione.

Per quanto riguarda il versante societario: il presidente Manenti, che non si è visto a Collecchio perché in Slovenia dove ha cercato di sbloccare i fondi, ha ripetuto le solite e trite frasi: "I soldi arriveranno". Ma giocatori e dipendenti tutti non hanno visto un centesimo. La pazienza sta per finire.