Parla Thohir: ma sul mercato è assoluto silenzio

A conferma che l'incontro con Mancini non ha chiarito gli orizzonti interisti, Erick Thohir ha parlato ai microfoni di Inter Channel rilasciando dichiarazioni vaghe e senza precisare questioni legate al mercato. "Ho incontrato molti tifosi di fronte all'hotel, qualcuno fin dentro la hall per incontrare i giocatori. C'è tanto entusiasmo per l'Inter negli Usa", le prime parole di Thohir.

Il presidente nerazzurro ha parlato al termine dell'ultimo allenamento alla University of Portland. "Sono contento che siano arrivati Erkin e Ansaldi, assieme a tutti gli altri abbiamo diverse opzioni sulle fasce, per i tre impegni della stagione - ha aggiunto il tycoon indonesiano - Tutti i nostri attaccanti possono arrivare in doppia cifra. E' bello giocare la International Champions Cup, si affrontano grandi squadre come il Paris Saint-Germain domani e si incontrano tanti tifosi. La preseason è importante per i giocatori per lavorare bene insieme, dobbiamo tornare in Champions League la prossima stagione".



Questo è quanto. Molto poco dinanzi al disagio manifesto di Mancini e una campagna acquisti che si è fermata da un mese, dopo gli accordi con Banega, Erkin e Ansaldi.