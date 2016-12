Parigi, Valeria Solesin è morta. La conferma del console

DOMENICA 15 NOVEMBRE 23:17 LA POLIZIA FRANCESE SI E' LASCIATA SFUGGIRE TERRORISTA

La polizia francese si e' lasciata sfuggire il super ricercato Abdeslam Salah, 'l'ottavo attentatore' di Parigi, dopo averlo fermato per controlli, quando già si sapeva che l'uomo faceva parte del commando jihadista responsabile delle stragi nella capitale francese. A rivelarlo all'AP sono stati alcuni funzionari della sicurezza francese. Seconda questa nuova versione, il terrorista non sarebbe stato dunque fermato dalla polizia belga, a cui ancora non era giunta alcuna segnalazione, ma da agenti francesi che, in teoria, avrebbero dovuto bloccarlo.



22:50 FERMATI ALTRI 4 DELLA CERCHIA DEL KAMIKAZE FRANCESE

Sono sei le persone legate a Ismail Mostefai, il kamikaze francese identificato grazie alle impronte digitali, fermate dalla polizia. Lo riferiscono i media francesi. Ieri sera erano stati fermati e interrogati il padre e il fratello - che si è presentato spontaneamente in commissariato -. Gli inquirenti sottolineano che si tratta di una normale procedura di accertamento.



22:57 DIECI RAID SU POLI PETROLIFERI IN SIRIA

Sono almeno 10 i raid compiuti in serata contro il polo petrolifero siriano di Dayr az Zor, da mesi nelle mani dell'Isis: lo riferiscono gli attivisti dell'opposizione anti-Assad. Grazie alla conquista della città, nell'est della Siria, l'Isis riesce a garantirsi milioni di dollari di proventi nel traffico illegale di petrolio.



22:55 ISIS, DISTRUTTI DUE CAMPI D'ADDESTRAMENTO

I raid dei caccia francesi hanno distrutto due campi di addestramento dell'Isis a Raqqa, il feudo dello Stato islamico in Siria: è quanto annuncia il ministero della Difesa della Francia.



22:40 RAID RAQQA: NESSUN CIVILE COLPITO

Non risultano, al momento, feriti o morti tra i civili a Raqqa dopo il massiccio bombardamento dei caccia francesi. Lo riferiscono gli attivisti anti-Isis di Raqqa citando fonti mediche nella città.



22:30 VENTI BOMBE SU RAQQA

La Francia ha sganciato 20 bombe sulla capitale dell'Isis in Siria: lo afferma un comunicato del ministero della Difesa di Parigi. Nei raid sono stati impiegati 12 aerei, tra i quali 10 caccia da combattimento, partiti simultaneamente dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Giordania. L'operazione - riferisce il comunicato - si è svolta in serata. In città, oltre l'energia elettrica, è stata tagliata anche la fornitura di acqua, rendono noto fonti locali.



22:27 PLACE DE LA REPUBLIQUE, SCOPPIO DI UNA LAMPADINA

Una fonte della polizia ha spiegato stasera che l'ondata di panico di questo pomeriggio fra place de la Republique e il quartiere del Marais e' stata originariamente provocata dallo scoppio della lampadina di un ristorante. Il rumore improvviso ha provocato in un poliziotto presente il riflesso di estrarre l'arma e cio' ha innescato la reazione di panico fra i clienti. La gente nella vicina place de la Republique, raccolta a centinaia per l'omaggio alle vittime del terrorismo, ha cominciato a gridare e fuggire, anche davanti alle telecamere della tv che davano la diretta. La notizia si e' propagata a quel punto ancora piu' velocemente in tutto il quartiere. Giornalisti presenti hanno raccontato che tre ragazzi hanno percorso la vicina rue Saint-Denis gridando che qualcuno aveva sparato, aumentando il panico generale.



22:25 LA FRANCIA BOMBARDA RAQQA

La Francia conferma, attraverso il ministero della Difesa, il massiccio bombardamento dei suoi jet su Raqqa, la 'capitale' dell'Isis in Siria. Lo riferisce France 24.



22:24 ERRORE DI CONTEGGIO: I MORTI RESTANO 129

Il bilancio dei morti degli attentati a Parigi resta di 129 persone e non sale a 132 come precedentemente annunciato. Il comunicato degli ospedali della capitale aveva ingenerato un errore annunciando la morte di tre degli 80 feriti ricoverati al pronto soccorso. Si trattava in realtà, secondo quanto si appreso successivamente, di tre feriti gravi morti poco dopo gli attentati. Resta invece una situazione molto grave per molti dei feriti ricoverati, 42 dei quali sono sempre in rianimazione.

19:35 ULTIMO BILANCIO: 132 MORTI

E' salito a 132 morti il tragico bilancio delle stragi di Parigi. Tre dei feriti ricoverati all'ospedale non ce l'hanno fatta. Quarantadue sono ancora in rianimazione.

19:08 EVACUATA PLACE DE LA REPUBLIQUE, MA ERA UN FALSO ALLARME

Attimi di paura in Place da la Republique, a Parigi. Centinaia di persone sono state evacuate dopo aver udito dei botti simili a spari, la polizia ha blindato l'area ma tutto è tornato alla calma dopo pochi minuti. Folla in fuga anche alla Bastiglia ma anche in questo caso si sarebbe trattato di un falso allarme. Secondo la prefettura della capitale francese erano solamente esplosioni di petardi.

18:06 ACCERTATA LA PRESENZA DI UN OTTAVO TERRORISTA

È stata accertata la presenza di un ottavo terrorista attivo negli attentati di Parigi e Saint-Denis. L'uomo, un francese, è stato identificato ed è in fuga in Belgio, secondo fonti dell'inchiesta.



18:04 MATTARELLA: "RISPOSTA FERMA E DETERMINATA"

Il presidente della Repubblica Mattarella ha scritto una lettera alla famiglia Solesin: "Insieme ai Paesi amici - il pensiero del Presidente - risponderemo con intransigenza a questa micidiale sfida di sopraffazione e morte. Come durante gli anni del terrorismo interno, lo faremo senza far venir meno le ragioni del diritto e della giustizia che fondano la nostra civiltà, ma con determinazione".



18:02 C'E' L'IDENTITA' DI UN SECONDO ATTENTATORE KAMIKAZE

È stato identificato il corpo di un secondo attentatore kamikaze. La notizia è stata diffusa dalla tv francese Bmftv: finora era stato identificato solo il 29enne Omar Ismail Mostefai.



17:20 TERRORISTA IN FUGA: INTERROGATO IL FRATELLO

Un uomo coinvolto negli attacchi di Parigi è in fuga e attivamente ricercato. Lo riferisce una fonte vicina agli inquirenti, aggiungendo che il fratello del ricercato è già stato fermato e attualmente interrogato.

Gli Usa stanno lavorando con la Francia per intensificare i raid aerei contro l'Isis in Siria e Iraq: lo ha detto a margine del G20 il consigliere di Barack Obama per la sicurezza nazionale, Ben Rhodes.L'italiana ferita nell'attacco di venerdì al Bataclan di Parigi, Laura Apolloni, "è stata operata e sta bene", anche se molto scossa. Lo ha detto il console italiano a Parigi, Andrea Cavallari, parlando davanti all'obitorio di Parigi dove è in corso il riconoscimento delle vittime. Apolloni era rimasta ferita da un proiettile alla spalla destra."Al momento non ci risultano altre vittime italiane". Lo ha detto il console d'Italia a Parigi Andrea Cavallari davanti all'obitorio in cui è in corso il riconoscimento delle vittime delle stragi, dopo aver confermato la morte di Valeria Solesin. "Ma continuiamo a monitorare", ha aggiunto.Arriva la conferma ufficiale: "Valeria Solesin è morta". Così il console italiano Andrea Cavallari, a Parigi, davanti all'obitorio.Una delegazione di imam delle moschee della regione di Parigi ha reso omaggio oggi pomeriggio alle vittime della strage del Bataclan pregando per alcuni minuti davanti al teatro. Alla presenza di centinaia di parigini che in queste ore affollano il luogo dell'attacco terrorista, gli imam hanno intonato la Marsigliese.L'allerta in Gran Bretagna resta a livello "grave" (severe) alla luce dei fatti di Parigi e quindi il rischio di attentati è considerato "altamente probabile". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Theresa May, dopo un summit del comitato d'emergenza Cobra. Confermato un britannico, Nick Alexander, fra i morti di Bataclan, ma si teme per altri.Sono stati identificati altri due terroristi del commando dei sette che ha fatto strage a Parigi: lo annuncia la Procura belga citata dalla tv nazionale. Si tratta di due francesi, entrambi residenti a Bruxelles (uno a Molenbeek). L'identità non "verrà rivelata nell'interesse dell'inchiesta".Un documento ad hoc sul terrorismo è atteso dal vertice del G20 di Antalya."Nostra figlia è morta". Lo ha detto lapidario Alberto Solesin, padre di Valeria la studentessa veneziana presente al teatro Bataclan. I genitori, che sono usciti per pochi minuti dalla loro abitazione a San Marcuola, nel centrale sestiere di Canareggio, hanno aggiunto: "Abbiamo la certezza ma manca solo per motivi burocratici l'ufficialità". Luciana Milani, madre della giovane 28enne caduta sotto i colpi degli attentatori al Bataclan, ha aggiunto: "Ricordate - ha detto ai giornalisti - che era una persona, un cittadina, una studiosa meravigliosa. Ci mancherà molto e credo, visto il percorso che stava facendo, che mancherà anche al nostro Paese per le doti che aveva".Sono 7 le persone arrestate in Belgio legate agli attacchi di Parigi. Lo riferiscono fonti ufficiale belghe.Alberto Solesin, il padre di Valeria, non ha notizie ufficiali sulla sorte della figlia che era al teatro Bataclan durante l'assalto terroristico. "Il fatto che sia morta - ha detto all'ANSA - lo sostengono gli amici che erano con lei in base a quanto raccolto attraverso la rete informativa in loco".Venerdì si terrà una riunione straordinaria dei ministri dell'Interno Ue per "rafforzare la risposta europea" agli attentati di Parigi. Lo annuncia la presidenza lussemburghese di turno dell'Ue che ha convocato il Consiglio interni "di concerto con le autorità francesi". In vista dell'incontro si intensificheranno i contatti tra i 28."Vogliono farci tacere, vogliono farci stare in silenzio, ma noi non glielo lasceremo mai fare": dal palco di Stoccolma, Madonna ieri sera ha fatto un lungo e commosso intervento sui terribili fatti di Parigi. "Stavo per cancellare lo show - ha rivelato la star, visibilmente commossa - ma poi mi sono detta: perché gli devo permettere di fermare me e noi dal goderci la liberta'?".Le autorità italiane - si apprende da fonti della Farnesina - stanno sollecitando la magistratura francese per la messa a disposizione degli elementi per l'identificazione dei cadaveri delle vittime degli attacchi terroristici. L'ambasciatore e il console italiani sono all'obitorio a place Mazas da questa notte per seguire da vicino la vicenda e la Farnesina è in costante contatto con i familiari dellaconnazionale Valeria Solesin."Ho parlato con il console e con il fidanzato di mia figlia. Pare proprio che mia figlia sia morta già venerdì sera", queste le parole rilasciate dal papà di Valeria Solesin al TG5.Durante l'Angelus, papa Francesco ha espresso il propro cordoglio per gli attentati di Parigi: "Dinnanzi a tali atti non si può non condannare l'inqualificabile affronto contro la natura. Tante barbarie lasciano sgomenti, come può il cuore dell'uomo ordire tutto ciò? La strada della violenza e dell'odio non risolvono i problemi dell'umanità. Utilizzare il nome di Dio per giustificare questi atti è una bestemmia".Il passaporto egiziano trovato nei pressi dello Stade de France, secondo alcune fonti accanto a uno dei kamikaze che si è fatto esplodere, "appartiene a uno dei feriti". Lo annuncia l'ambasciatore d'Egitto in Francia, Ihab Badawi, citato da al Ahram. "Il passaporto è di Waleed Abdel-Razzak" ferito nell'attentato, ha detto il diplomatico.I "cieli sono stati oscurati" dagli attacchi di Parigi, che hanno preso di mira "il mondo civilizzato": cosi' Barack Obama nell'incontro con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. Obama ha poi ribadito la "solidarietà" ai francesi assicurando il sostegno per "la caccia agli attentatori e consegnarli alla giustizia."A nome mio personale e di tutta la Città di Venezia esprimo il cordoglio più profondo per la morte di Valeria Solesin". Lo scrive su twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che associa al tweet l'hashtag "#ValeriaSolesin #preghiamoassieme".Nella Seat nera ritrovata a Montreuil, in banlieue di Parigi, e servita ai terroristi di Parigi per le sparatorie contro i bar e i ristoranti venerdì sera, c'erano delle armi. Lo ha appreso la radio RTL da fonti della polizia.L'Ambasciatore italiano si trova in questo momento all'obitorio per verificare se tra i corpi non identificati c'è anche quello della studentessa italiana Valeria Solesin. Lo si apprende dalla Farnesina, che sta procedendo alle verifiche in contatto con le autorità francesi."Purtroppo Valeria è morta". Così Corrado Ravagnani, padre di Andrea - il fidanzato di Valeria Solesin -, ha riferito all'Agi la notizia che la giovane italiana dispersa da venerdì sera dopo l'assalto al Bataclan sarebbe morta. Secondo diverse fonti è in corso il riconoscimento del corpo.Nella notte il consolato italiano ha contattato la famiglia di Valeria Solesin, la ragazza italiana che era al Bataclan con il fidanzato e con amici. "Potrebbe essere tra le vittime", riferiscono fonti della Farnesina: "Esiste ancora un margine di dubbio, siamo in cerca di conferme".È probabilmente falso il passaporto siriano trovato accanto a uno dei kamikaze entrati in azione allo Stade de France a Parigi: lo afferma una fonte degli 007 Usa alla Cbs. "Il documento non contiene i numeri corretti per un passaporto legittimo e la foto non coincide con il nome", afferma lo 007 alla Cbs.Sono sei le persone legate a Ismail Mostefai, il kamikaze francese identificato grazie alle impronte digitali, fermate dalla polizia. Lo riferiscono i media francesi. Ieri sera erano stati fermati e interrogati il padre e il fratello - che si è presentato spontaneamente incommissariato -. Gli inquirenti sottolineano che si tratta di una normale procedura di accertamento.È stata ritrovata a Montreuil la seconda auto abbandonata dai terroristi, una Seat Leon nera. Lo riferisce radio Europe 1 citando fonti di polizia. CIò "rafforza l'ipotesi" che uno o più membri del gruppo di fuoco si siano dati alla fuga dopo l'attacco ai ristoranti. L'auto era stata notata intorno alle al caffè Le Carillon e al ristorante Le Petit Cambodge. Gli inquirenti ipotizzano possa essere stata utilizzata non solo per trasportare il gruppo di fuoco ma anche a trasportare il kamikaze che si è fatto esplodere in un bistrot di boulevard Voltaire. Una prima auto utilizzata dai terroristi, una Polo nera, è stata individuata ieri, ed era belga parcheggiata davanti al Bataclan. Risulta essere stata noleggiata da un francese residente in Belgio, arrestato ieri mattina alla guida di una terza auto alla frontiera franco-belga. Fermati con lui altridue cittadini belgi."Siamo in guerra. Sarà lunga e difficile. E per questo dico che dobbiamo attenderci altri attacchi". Lo ha detto il premier francese Manuel Valls. "Ma risponderemo colpo su colpo per distruggere l'Isis", ha aggiunto.