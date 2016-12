Parigi sotto attacco: 129 morti. Arrestati padre e fratello di uno dei kamikaze

SABATO 14 NOVEMBRE 23:49 DAVANTI A BATACLAN UN MUSULMANO PREGA PER VITTIME

Prima ha deposto un fiore, poi ha iniziato a pregare Allah. Anche un ragazzo musulmano ha appena reso omaggio alle vittime del Bataclan, circondato da tanti giornalisti e tanti ragazzi che stanno facendo la spola in questa mattina di dolore.



23:41 SARKOZY: "GUERRA ALLA FRANCIA, IL PAESE NON CEDA"

"I terroristi hanno iniziato la guerra alla Francia. Il nostro Paese non deve cedere. Il nostro Paese non deve indietreggiare". Lo ha detto l'ex presidente e leader dell'opposizione di centrodestra francese Nicolas Sarkozy, parlando alla sede del suo partito dopo gli attacchi di Parigi.



23:20 AFP: ARRESTATI PADRE E FRATELLO KAMIKAZE

Il padre e il fratello di un kamikaze sarebbero stati arrestati dalla polizia francese. Lo riporta l'Agenzia France Press.



22:58 UN SECONDO "RIFUGIATO" TRA I TERRORISTI?

Una seconda persona coinvolta negli attentati di Parigi potrebbe "molto probabilmente" essere entrata in Europa attraverso la Grecia, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters. Precedentemente il viceministro greco della Sicurezza aveva detto che un siriano, il cui passaporto è stato trovato in uno dei luoghi attaccati dai terroristi, era entrato in europa attraverso la Grecia a ottobre.

I terroristi "stanno attaccando il nostro modo di vivere" ma "stamattina anche io ho riscoperto il dono dell'Europa che i nostri padri ci hanno lasciato, loro che hanno conosciuto la guerra e ci hanno lasciato la pace". Lo afferma il premier Matteo Renzi in merito agli attacchi di Parigi.Secondo le autorità parigine le sparatorie segnalate all'Hotel Pullman e nella zona della Torre Eiffel erano falsi allarmi: le telefonate che le segnalavano sarebbero state fatte da sciacalli.Scelta annunciata dalla polizia. Chiuse anche alcune fermate della metropolitana .Nonostante non ci siano minacce specifiche per gli Stati Uniti, Barack Obama ha raccomandato di rafforzare la sicurezza nazionale e quella delle sedi diplomatiche Usa in Francia e in Europa, "facendo tutto il necessario per la protezione dei cittadini americani"."Non c'è alcuna informazione che contraddica le valutazioni iniziali fatte dalle autorità francesi sulla responsabilità dell'Isis negli attacchi di Parigi": lo afferma la Casa Bianca.

21:17 CAPO POLIZIA: "UCCISI TUTTI I TERRORISTI COINVOLTI"

Secondo il capo della polizia di Parigi tutti i terroristi coinvolti negli attentati di ieri sono stati uccisi dalle forze di sicurezza.In un comunicato di condanna di quanto accaduto a Parigi, il presidente afghano Ashraf Ghani ha sostenuto che "i terroristi internazionali stanno commettendo atti vigliacchi e crudeli uccidendo civili innocenti in ogni parte del mondo".La scorsa settimana, in Germania, un 51enne montenegrino era stato arrestato con un armamentario a bordo. Il presidente della Baviera, Horst Seehofer, ha confermato quanto avvenuto sull'autostrada Salisburgo-Monaco. "Nel quadro della lotta contro il traffico illegale di profughi, abbiamo compiuto un arresto che è collegato agli avvenimenti", ha detto Seehofer.Uno dei fermati oggi durante le perquisizioni a Molenbeek, a Bruxelles, era a Parigi ieri sera. Lo ha annunciato il premier belga Charles Michel.

19:39 PROCURATORE PARIGI: "DUE LE AUTO UTILIZZATE"

Due auto sono state utilizzate negli attentati di ieri sera, una Seat nera per le sparatorie a Parigi e una Polo nera con targa belga parcheggiata davanti al Bataclan dai terroristi che poi sono entrati nel teatro per fare la strage. Lo ha detto il procuratore Francois Molins. La Polo nera era stata noleggiata da un francese residente in Belgio che questa mattina è stato poi arrestato alla guida di una terza auto alla frontiera franco-belga. Con lui, altri due cittadini belgi.

19:38 PROCURATORE PARIGI: "TRE SQUADRE COORDINATE DI TERRORISTI"

All'interno del Bataclan, e negli scambi con le forze dell'ordine i terroristi "hanno evocato la Siria e l'Iraq". Lo ha dichiarato il procuratore di Parigi, Francois Moulins. E' di 89 morti il bilancio dei morti nel massacro del teatro. "Tre squadre di terroristi coordinate sono all'origine della barbarie. "Durante gli attacchi di ieri a Parigi, "sette terroristi sono morti", e non otto come affermato in un primo momento.

19:01 ULTIMO BILANCIO: 129 MORTI, 352 FERITI

L'ultimo bilancio delle stragi di Parigi è di 129 morti, 352 feriti, di cui 99 gravi: lo ha detto il procuratore di Parigi, Francois Molins.

Almeno uno degli attentatori di Parigi aveva un biglietto d'ingresso alla partita Francia-Germania, ma è stato fermato ai cancelli dello Stade de France dopo che gli addetti ai controlli hanno scoperto che indossava dell'esplosivo. Allora si è fatto esplodere mentre tentava la fuga. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un addetto alla sicurezza dello stadio. Il racconto dell'addetto alla sicurezza - spiega il Wsj - sarebbe stato confermato dalla polizia secondo cui l'obiettivo del terrorista era chiaramente quello di farsi saltare in aria all'interno dello stadio per generare panico e una fuga di massa che avrebbe provocato una strage.

18:45 TERRORISTA IDENTIFICATO ERA SCHEDATO DAL 2010

Si chiamava Ismael M. uno degli autori della strage al teatro Bataclan, aveva 30 anni ed era di nazionalità francese. Ma soprattutto era schedato negli archivi dei servizi di informazione francesi dal 2010, secondo quanto si apprende da fonti vicine all'inchiesta.

18:39 RENZI: "AGLI ITALIANI DICO CHE NON ABBIAMO MINACCE CIRCOSTANZIATE"

"Compito di chi governa è quello di dire con chiarezza agli italiani che non abbiamo minacce circostanziate ma l'attacco di Parigi è un cambio di passo della minaccia terroristica in Occidente". Lo ha detto, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, il premier Matteo Renzi rivolgendosi ai capigruppo.



18:18 MINISTRO GIUSTIZIA BELGA: "PIU' DI 5 ARRESTI A BRUXELLES"

Non solo uno ma "più di 5 gli arresti avvenuti a Bruxelles nel quartiere di Molenbeek nel corso delle perquisizioni". Lo ha detto il ministro della giustizia belga Koen Geens, secondo quanto riferisce la tv Rtbf.



18:01 MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DEL POPOLO A ROMA

Una manifestazione per le vittime degli attentati a Parigi è in corso di svolgimento in piazza del Popolo a Roma.



17:30 LUNEDI' UN MINUTO DI SILENZIO IN TUTTA EUROPA

"Tutti gli europei sono invitati a unirsi a un minuto di silenzio in memoria delle vittime degli attentati di Parigi lunedì a mezzogiorno". Così i leader dei 28 e dell'Ue in una dichiarazione congiunta straordinaria.

Accanto al corpo di uno dei kamikaze è stato ritrovato un passaporto appartente a un rifugiato siriano registrato a Lesbo (Grecia) lo scorso 3 ottobre. Lo ha detto il vice ministro dell'Interno greco Nikolaos Toskas."Il bene è più forte del male. Tutto quello che può essere fatto a livello europeo per garantire la sicurezza della Francia sarà fatto", così come il "necessario per vincere l'estremismo, il terrorismo e l'odio". Così i leader dei 28 e delle istituzioni Ue in una dichiarazione congiunta straordinaria.È un cittadino francese di 41 anni l'uomo fermato dalla polizia britannica nell'aeroporto londinese di Gatwick. L'uomo non è stato trovato in possesso di esplosivi, ma aveva con sé un oggetto che è "sembrato essere un'arma da fuoco", anche se non se non è chiaro se funzionante o meno.Tre degli attentatori di Parigi sarebbero belgi e proverrebbero dal quartiere di Molenbeek di Bruxelles, da cui provenivano gia' alcuni dei terroristi del blitz di gennaio in Belgio. Lo riporta il quotidiano belga Dh online. Sono invece in corso, secondo la tv Rtbf, perquisizioni nel quartiere e una persona sarebbe stata arrestata.La Bbc ha fatto trapelare che secondo l'intelligence britannica il gruppo di terroristi che hanno attaccato Parigi farebbe parte di una cellula "autosufficiente" dell'Isis formata da reduci dalla Siria. Un altro degli attentatori, secondo la tv greca Ant. News sarebbe stato un rifugiato passato dalla Grecia.A Parigi lunedì le scuole saranno aperte. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Bernard Cazeneuve.Il ministro degli interni francese Cazenueve ha tenuto un discorso pubblico: "È stato un atto di guerra che ci ha scosso. Stiamo prendendo provvedimenti che riguarderanno i trasporti pubblici in tutto il paese. Possibili disposizioni di urgenza in altri luoghi"Non ci sono novità su Valeria Solesin, che non figura nella lista dei deceduti. In salvo, invece, il fidanzato, che era con lei al Bataclan.Andrea Ravagni si trovava nel locale, al concerto, con la ragazza, con sua sorella Chiara e il fidanzato di quest'ultima, Stefano Peretti, di Verona. "Al momento dell'attacco terroristico con Valeria si sono persi e tuttora non si hanno notizie della ragazza", ha spiegato all'Ansa la zia di Ravagni.Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha convocato il National Security Council per fare il punto su fare il punto su quanto accaduto a Parigi.Il prefetto di Roma Gabrielli ha vietato che si tengano manifestazioni davanti alla Farnesina: "Eventuali manifestazioni di solidarietà al popolo francese" si svolgeranno "in luoghi diversi da Piazza Farnese" per "assicurare all'Ambasciata di Francia, in questo particolare momento, le migliori condizioni di serena funzionalità".Non è tra le vittime Valeria Solesin, l'italiana ancora dispersa. Lo ha detto Luciana Milani, la mamma, spiegando: "Di lei non abbiamo notizie, sappiamo che non è nella lista dei deceduti, è un piccolo conforto. Speriamo sia tra i feriti, ma la Farnesina ci dice che gli ospedali parigini sono 'blindati' ed è difficile accedere alle informazioni"."Siamo scossi per quello che e' successo. Si e' trattato di gravi attentati alla comunita', ai cittadini, e' inevitabile interrogarsi su questa tragedia, e' la politica che deve fare la sua parte, per quanto riguarda la Federazione e il calcio italiano esprimiamo la profonda e sentita vicinanza alla Francia, alle vittime e ai loro familiari". Cosi' il presidente della Figc, Carlo Tavecchio rientrando in Italia da Bruxelles con la Nazionale, sugli attentati di Parigi. Tavecchio, d'intesa con il n.1 del Coni Malago', aveva gia' disposto il minuto di raccoglimento su tutti i campi.Alcuni testimoni della strage della sala da concerti Bataclan hanno affermato di aver visto una donna nel commando di quattro terroristi all'origine dell'azione.Il kamikaze francese e' stato identificato dalle impronte su un dito sezionato. Era gia' noto ai servizi di sicurezza e schedato per la sua vicinanza con gli ambienti islamici piu' radicali e ritenuti a rischio. Il kamikaze, secondo quanto si apprende, era nato nella banlieue parigina, a Courcouronnes.Innalzate le misure di sicurezza dentro e fuori l'aeroporto di Fiumicino. La Polaria, in coordinamento con tutte le altre forze dell'ordine, oltre che con la Direzione Enac dell'aeroporto, la società di gestione Aeroporti di Roma e tutte le compagnie aeree che hanno voli da e per la Francia, ha implementato i controlli su passeggeri e bagagli in partenza e in arrivo dagli aeroporti francesi.Commozione in campo a Livorno prima del fischio d'inizio della gara con il Vicenza: tutto lo stadio ha accompagnato con il canto le note della Marsigliese. I giocatori erano visibilmente emozionati, al fianco della bandiera transalpina.Un passaporto egiziano e' stato ritrovato vicino a un altro dei kamikaze che si sono fatti esplodere ieri sera davanti allo Stade de France di Saint-Denis. Poco prima, sui resti di un altro dei killer suicidi era stato trovato un passaporto siriano.La Tour Eiffel resterà chiusa "fino a nuovo ordine". Lo ha comunicato la società che gestisce il monumento simbolo di Parigi. Chiusi anche i cinema multisala delle catene Ugc, Gaumont e MK2 per tutta la giornata di oggi.Un uomo armato è stato arrestato a Londra all'aeroporto di Gatwick.Ci sarebbe un cittadino francese tra i terroristi, due, fin qui identificati. L'altro, invece, aveva in tasca un passaporto sirianoSi chiama Valeria Solesin, 28 anni, stando a quanto scrive il Corriere dell Sera, l'italiana tutt'ora irrintracciabile. La ragazza si trovava al Bataclan di Parigi e di lei si sono per il momento perse le tracce. Veneziana, dottoranda in Demografia all'Università di Paris 1, è da ieri sera cercata dalle sue amiche e colleghe. La ragazza, secondo un'amica, non avrebbe documentiUn nuovo bilancio degli attacchi terroristici di ieri sera a Parigi e' stato diffuso da fonti della polizia e sanitarie: i morti sono 128, i feriti 250 di cui 99 in condizioni molto gravi.Un'auto con quattro persone armate a bordo ha forzato un casello autostradale nelle Yvelines, a sud-ovest di Parigi. Secondo fonti di Le Parisien, la polizia sta inseguendo l'auto, una Citroen Berlingo con quattro uomini pesantemente armati, individuata ad Ablis e diretta a Parigi."Quello che è successo ci lascia tutti senza parole. Se i luoghi dello sport possono diventare simbolo per attacchi terroristici? C'è un discorso senza logica, indiscriminato". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò in un'intervista esclusiva a Premium Sport. "Euro 2016?. Il percilo riguarda qualsiasi grande evento di sport e non"."In questi tempi bui, ricordiamo la forza dello sport di unire le persone e le comunità e per portare la pace e la riconciliazione. Oggi tutte le persone di buona volontà devono dire: 'Siamo tutti francesi'. Il Comitato olimpico internazionale si unisce così al dolore di queste ore per gli attentati di Parigi. "Siamo choccati e condanniamo questi atti barbarici e vili - dice il Cio - non è solo un attacco contro il popolo di Francia e Parigi, è un attentato contro l'umanità e di tutti i valori umanitari e olimpici.

13:34 INNO FRANCESE SUI CAMPI DI B

Tributo della Serie B di calcio italiana alla Francia dopo gli atti di terrorismo di Parigi: in tutte le partite - apprende l'Ansa - in programma nel week end verra' suonata la Marsigliese. Le squadre entreranno in campo con la bandiera francese aperta durante lo schieramento e sara' anche osservato il minuto di silenzio disposto da Coni e Figc.

"Sono sconvolto dopo gli attacchi terroristici perpetrati la notte scorsa a Parigi, esprimo la mia commozione e la mia profonda indignazione davanti a questi atti di barbarie cieca". Lo afferma in una dichiarazione all'Ansa Michel Platini, presidente dell'Uefa attualmente sospeso e simbolo del calcio francese. "Rivolgo il mio cordoglio alle famiglie delle vittime - aggiunge Platini -, auguro, al tempo stesso, una pronta guarigione alle persone ferite".Mazzi di fiori, qualche cero, sul marciapiede, ancora pieno di macchie di sangue a cento metri dal Bataclan e poco distante dei guanti da infermiere abbandonati, un paio di scarpe da ginnastica. Il locale teatro della tragedia di ieri, e' ancora off limit: tutto l'isolato e' circondato da camionette della polizia. Ma l'ultimo punto dove si puo' arrivare, davanti alle transenne, tra le decine di troupe televisive di tutto il mondo e' cominciato il tragico pellegrinaggio dei superstiti della strage. Hanno ancora la morte negli occhi. "Non posso credere a quello che e' successo - racconta una ragazza che ieri era dentro il teatro. "Non sono ancora riuscita a rientrare a casa mia - ha aggiunto - perche' abito proprio nel palazzo del club, ho vagato tutta la notte e ora sto qui ad aspettare come voi". Tanti altri, invece, si avvicinano al marciapiede, depongono un fiore e se ne vanno senza aver voglia di parlare.Una ragazza italiana risulta al momento "irrintracciabile". Lo si apprende da fonti della Farnesina che precisano che "continuano le ricerche".Gli attacchi di Parigi "sono solo l'inizio della tempesta", la Francia, e chi la sostiene, "rimarra' tra gli obiettivi principali" dell'Isis e "continuera' a sentire l'odore della morte per aver preso la guida della crociata, aver insultato il Profeta e essersi vantata di combattere l'Islam" nel Paese. Lo afferma la rivendicazione Isis."Questo e' un pezzo, (della terza guerra mondiale a pezzi, ndr) non ci sono giustificazioni per queste cose". Lo dice il Papa nella telefonata a Tv2000. E alla domanda "Non ci puo' essere una giustificazione religiosa?" risponde: "Religiosa e umana. Questo non e' umano. Per questo sono vicino a tutta la Francia e le voglio tanto bene".L'Isis ha rivendicato ufficialmente gli attacchi di Parigi, definendo la Francia "la capitale dell'abominio e della perversione". "Otto kamikaze hanno azionato le loro cinture esplosive dopo avere esaurito le munizioni delle loro armi contro le masse di apostati - si legge -. La Francia e chi la segue deve capire che saranno in testa alla lista degli obiettivi dello Stato Islamico"."Sono mesi che il presidente Putin lo chiede: l'UE che è la più colpita dalle migrazioni deve sollecitare una coalizione composta da Russia, Usa e Cina per un intervento militare sotto l'egida dell'Onu per estirpare il cancro dell'Isis alla radice. L'Isis come sappiamo è odio e terrorismo più atroce, è il contrario della civiltà". Così Silvio Berlusconi al Tg1.Il presidente francese, Hollande, che ha proclamato tre giorni di lutto nazionale, ha spiegato che "la Francia aggredita sarà spietata su tutti i fronti con i responsabili" degli attacchi di Parigi.La nazionale tedesca, impegnata ieri nell'amichevole con la Francia allo Stade de France durante l'attacco terroristico, e' rientrata in Germania, atterrando all'aeroporto di Francoforte sul Meno dopo un volo di un'ora. Da li', i calciatori stanno tornando autonomamente nelle citta' di residenza. Non e' ancora chiaro se l'amichevole prevista per martedi' ad Hannover contro l'Olanda verra' sospesa. Originariamente la delegazione tedesca doveva rimanere a Parigi sino a domenica e poi volare direttamente ad Hannover. Gli attentati hanno sconvolto i piani. I giocatori e gli uomini della delegazione della nazionale tedesca hanno trascorso la notte rinchiusi nello stadio, per motivi di sicurezza, senza rientrare in albergo. Gia' ieri, un allarme bomba rivelatosi poi falso, aveva costretto giocatori e tecnici a evacuare l'albergo. Durante il primo tempo della partita Francia-Germania, due esplosioni sono state chiaramente avvertite da spettatori e calciatori nello stadio. Si trattava di attentati kamikaze. L'incontro era proseguito regolarmente per motivi di sicurezza. Al termine, molti spettatori avevano invaso il terreno di gioco, nell'impossibilita' di lasciare lo stadio."E' un atto di guerra pianificato dall'esterno con complicita' interne", un "atto di guerra compiuto dall'esercito dell'Isis". Lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, parlando in diretta tv ai francesi."Quello di ieri sera e' un atto di guerra e di fronte alla guerra paese deve prendere decisioni appropriate. Le forze di sicurezza e l'esercito sono mobilitate al massimo livello delle loro possibilità": lo ha detto il presidente Francois Hollande in diretta tv dall'Eliseo dopo gli attentati di ieri sera a Parigi. "La Francia trionfera' sulla barbarie", ha aggiunto, lanciando un appello "all'unita' indispensabile"."L'Uefa e' profondamente choccata e triste per i tragici fatti occorsi nella notte scorsa a Parigi". Lo afferma in una nota la confederazione calcistica europea. Nella dichiarazione si sottolinea anche che l'Uefa "esprime il suo supporto e la sua solidarieta' alla Francia e alle persone colpite da questi atti orribili"., che ha rivendicato gli attacchi di Parigi, ha diffuso un video con ulteriori minacce: "La Francia non vivrà in pace fino a quando ci saranno bombardamenti"Riunione straordinaria del comitato di emergenza britannico per la sicurezza nazionale. L'ha convocata il premier David Cameron dopo la carneficina di Parigi. Londra e' stata indicata stanotte dall'Isis, con Roma e Washington, come un prossimo bersaglio. Cameron era stato fra i primi leader a reagire ai fatti di Parigi dicendosi "scioccato" e pronto a dare "aiuto" alla Francia. Condanne pure dal capo della opposizione laburista, Jeremy Corbyn e da altri leader. Sgomento dall'arcivescovo di Canterbury a nome della Chiesa anglicana."Noi, gli amici tedeschi, vi sentiamo cosi' vicini. Noi piangiamo con voi. E combatteremo insieme la battaglia contro coloro che vi hanno fatto quel che non si puo' concepire". Lo ha detto Angela Merkel, in uno statement ufficiale alla cancelleria, rivolta al popolo francese. Completamente vestita di nero e visibilmente emozionata, la cancelliera ha aggiunto: "Sappiamo che la nostra vita in liberta' e' piu' forte di qualsiasi terrore". E ha proseguito: "Questo attacco alla liberta' non colpisce solo Parigi, riguarda tutti noi, colpisce tutti noi". Merkel ha assicurato che la Germania "fara' di tutto per aiutare la caccia agli attentatori e ai mandanti". Merkel ha parlato di "una delle notti piu' orrende", dicendo: "Il mio pensiero va alle vittime e ai familiari e ai conoscenti. La Germania condivide il vostro dolore e il vostro lutto. Penso anche ai tanti feriti, che possano presto guarire fisicamente e spiritualmente. Commemoriamo persone uccise davanti a caffe', in ristorante, a un concerto o per strada. Volevano vivere come liberi cittadini in una citta' che celebra la vita". Ha infine detto che il governo tedesco e' in costante contatto con quello francese per fornire ogni tipo di aiuto e che i ministri responsabili della sicurezza dell'esecutivo tedesco si riuniranno oggi per seguire gli sviluppi della situazione a Parigi.L'intera comunita' internazionale dovrebbe unire i propri sforzi per combattere efficacemente il terrorismo: lo ha scritto Vladimir Putin in un telegramma al presidente francese Francois Hollande in seguito agli attacchi terroristici a Parigi. Lo riporta l'agenzia Interfax.Sono al momento due gli italiani feriti lievemente e fuori pericolo negli attacchi di ieri notte a Parigi. Lo riferisce la Farnesina, aggiungendo che si sta lavorando su alcune segnalazioni finora raccolte che necessitano opportune verifiche.Sarebbero ancora in fuga alcuni dei terroristi che hanno portato i terribili attacchi a Parigi.I terroristi che hanno agito a Parigi erano "professionisti": lo affermano i sopravvissuti nei vari attacchi. "Sparavano con gli Ak47 a colpo singolo, 3-4 alla volta, tutti ben mirati", racconta un testimone al Guardian parlando della sparatoria davanti al caffe'. "Sembravano soldati delle forze speciali", aggiunge. Erano tutti molto giovani, "avevano meno di 25 anni" i terroristi entrati in azione nel teatro Bataclan a Parigi: lo riferiscono numerosi testimoni sopravvissuti alla strage. "Abbiamo sentito gli spari, ci siamo girati e abbiamo visto questi due ragazzi, che hanno intimato di gettarci a terra", racconta un giovane che era nel teatro.Tutte le competizioni sportive nell'Ile de France, la regione di Parigi, sono state sospese per il fine settimana. Lo hanno annunciato le autorita' nell'ambito dello stato di emergenza decretato dopo gli attentati di ieri sera che hanno provocato la morte di 127 persone"La guerra nel pieno centro di Parigi": titola il quotidiano Le Figaro, listato a lutto con una striscia nera. Mentre Libe'ration scrive a caratteri cubitali: "Carnage a' Paris', 'carneficina a Parigi". "Questa volta e' guerra", titola invece Le Parisien, il popolare della capitale di Francia. "L'horreur", l'orrore, e' invece il titolo di Nice-Matin, che come tanti altri giornali francesi usciti questa mattina in edicola riprende l'aggettivo usato ieri notte dal presidente Hollande per definire le stragi. "Parigi colpita da attacchi senza precedenti", scrive la Matinale du Monde, disponibile solo su tablet e smartphone, in attesa dell'edizione cartacea di inizio pomeriggio. "Nous e'tions Charlie, nous sommes Paris!", 'Eravamo Charlie, siamo Parigi", scrive il giornale locale la Re'publique des Pyre'ne'es. Ma "sapremo farvi fronte", promette da parte sua Ouest-France. "L'orrore": e' invece il titolo del quotidiano sportivo L'Equipe.Ci sono circa 80 persone in gravi condizioni tra i 197 feriti degli attacchi di Parigi. Lo riferiscono fonti mediche.E' di 128 morti e 192 feriti il nuovo bilancio delle autorita' di sicurezza e sanitarie di Parigi dopo gli attacchi terroristici di ieri sera nella capitale francese.La Farnesina ha invitato gli italiani a Parigi 'ad attenersi alle indicazioni delle autorità locali e a evitare ogni spostamento', in un annuncio pubblicato sul sito Viaggiaresicuri dell'unità di crisi del ministero degli Esteri.Sono otto in tutto i terroristi morti negli attacchi a Parigi delle ultime ore, secondo i dati forniti dal procuratore Francois Molins e dai suoi servizi. Almeno sei di loro si sono fatti esplodere con la cintura esplosiva. Il procuratore Molins parla di altri terroristi probabilmente in fuga, al momento se ne ignora il numero.