Parigi, italiano salvo: era già sopravvissuto alla strage dell'Heysel

Massimiliano, dunque, è stato miracolato cinque volte. "Baciato da papa Wojtyla, in piazza San Pietro a Roma, quando aveva 8 anni, a 15 è scampato alla strage dell'Heysel, dove era andato con nostro padre e uno zio, poi ci sono stati due incidenti stradali gravissimi", ha raccontato la sorella Federica, spiegando che Massimiliano è rimasto solo lievemente ferito negli attacchi di Parigi. "Le ore trascorse in attesa di avere notizie la scorsa notte mi hanno fatto rivivere quelle angosciose dell'Heysel, quando non c'erano neppure i telefonini e non sapevamo cosa stesse succedendo", ha proseguito la donna.