Parigi, il racconto di Damiani: "Allo stadio non si è capito cosa stava succedendo"

C'era anche Oscar Damiani allo Stade de France nella tragica serata parigina. Ecco il racconto a caldo dell'agente e opinionista di Premium Sport. "Non abbiamo percepito la gravità di quello che stava accadendo - ha raccontanto in esclusiva - . Per motivi di ordine pubblico, nessuno aveva avvertito gli spettatori. Io sono uscito prima, c'erano polizia e sirene, ma non potevo immaginare un tale disastro. C'era paura".