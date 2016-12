14 novembre 2015 Parigi, Federcalcio francese: "Ora è allarme per Euro 2016" Noel Le Graet a LʼEquipe: "Il terrorismo può colpire in qualsiasi momento"

Dopo i sanguinosi attentati a Parigi scatta l'allarme per gli Europei di calcio del 2016 in programma proprio in Francia. E l'allerta arriva dal numero uno della Federazione transalpina. "Sono state prese tantissime precauzioni ma si è visto che i terroristi possono colpire in qualsiasi momento - ha spiegato Noel Le Graet a L'Equipe -. C'era già preoccupazione per gli Europei e ora è ovviamente ancora più grande. I miei pensieri ora vanno a tutte le famiglie delle vittime".

LE CITTÀ E GLI STADI DI EURO 2016Per il primo anno all'Europeo parteciperanno 24 squadre, per un totale di 51 partite, con oltre 500 giocatori coinvolti. Saranno 10 gli stadi che ospiteranno le partite degli Europei 2016, che si terranno dal 10 giugno al 10 luglio 2016. Gli impianti e le città in questione sono Parigi (Parco dei Principi e Saint Denis), Marsiglia (Velodrome), Lione (Stade de Lumieres), Lilla (Stade Pierre-Mauroy), Bordeaux (Matmum Atlantique), Tolosa (Stadium Municipal), Lens (Stade Felix Bollaert), Nizza (Allianz Riviera), Saint-Etienne (Stade Geoffroy Guichard). Le misure di sicurezza saranno altissime.



LA PREOCCUPAZIONE DEI GIOCATORILa giornata di venerdì verrà ricordata anche per la commistione tra il terrorismo e lo sport. Prima l'allarme bomba nell'hotel della Germania (ora rientrata in patria), poi gli attacchi kamikaze all'esterno dello Stade de France. I giocatori hanno iniziato a manifestare profonda preoccupazione per i prossimi Europei. Bonucci è diretto: "Mi chiedo cosa ci riserva il futuro. Il pensiero va anche all'Europeo ma chi di dovere prenderà le dovute misure. Ma non è il problema dello stadio, colpiscono gli stadi come i ristoranti".



Anche Nainggolan ha espresso timori per le partite della prossima estate: "C'è paura per il prossimo Europeo: spero facciano qualcosa per assicurare la sicurezza, nostra, dei tifosi e di chi vuole assistere alle partite'.

IL DOLORE DI PLATINI: "BARBARI""Sono sconvolto dopo gli attacchi terroristici perpetrati la notte scorsa a Parigi, esprimo la mia commozione e la mia profonda indignazione davanti a questi atti di barbarie cieca". Così Michel Platini: "Rivolgo il mio cordoglio alle famiglie delle vittime - aggiunge Platini -, auguro, al tempo stesso, una pronta guarigione alle persone ferite".