Parigi, Cavani: "Per adesso preferisco non tornare in Francia"

22:49 - Troppa paura per quello che è successo a Parigi il 13 novembre. Così Edinson Cavani, impegnato con il suo Uruguay nelle gare di qualificazione mondiale, preferirebbe "non tornare in Francia nei prossimi giorni". Lo ha riferito Alvaro Gonzalez, ex centrocampista di Lazio e Torino, dal ritiro della Nazionale uruguayana, a Montevideo. "Cavani mi ha detto che se avesse dovuto tornare a Parigi ora, avrebbe preferito non farlo", le parole del centrocampista.

Sul proprio account di Twitter, Cavani aveva scritto: "Solidarietà per il momento doloroso che Parigi sta vivendo". In conferenza stampa, Gonzalez ha rivelato che anche David Luiz (squalificato con i verdeoro), il difensore brasiliano compagno di squadra di Cavani, preferirebbe non tornare a Parigi. "Voglio restare. Se dipendesse da me, io resterei in Brasile". A dimostrazione che c'è molta apprensione tra i calciatori che militano nel Psg, che dovranno tornare nella capitale francese dopo le gare con le rispettive Nazionali.