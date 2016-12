Parigi, annullata l'amichevole di stasera Belgio-Spagna

"Dopo esserci consultati con le autorità competenti e la Nazionale spagnola, abbiamo deciso di annullare la partita". E' quanto afferma la Federcalcio belga sul suo sito internet. "Siamo stati contattati dal governo che ha espresso la raccomandazione di non organizzare la partita Belgio-Spagna di questa sera. Tutto ciò in seguito all'innalzamento del livello di allarme terrorismo e la fuga di una persona sospetta. Deploriamo profondamente che una partita del genere, un'amichevole tra due squadre così motivate, venga annullata così tardi e capiamo la delusione di molti tifosi. Ma tenuto conto delle circostanze eccezionali non possiamo tuttavia assumerci la responsabilità di qualsiasi rischio per la sicurezza dei nostri giocatori e tifosi", ha concluso la Federazione belga.



Su questa decisione, ha detto la sua Vicente del Bosque, ct degli spagnoli: "Siamo lo sport, dobbiamo giocare e far divertire la gente. Euro 2016 si deve disputare in Francia, speriamo che tutto torni nella normalità". La Spagna è già ripartita da Bruxelles. "Ci siamo allenati normalmente. Non abbiamo avuto nessuna paura, ma le autorità belghe hanno deciso di annullare la partita perché non potevano garantire la sicurezza". Secondo quanto riporta As, i giocatori sono stati informati dell'annullamento della partita nella notte e alle 7.30 di questa mattina hanno lasciato l'albergo.



Anche Marc Wilmots, ct del Belgio, si è detto d'accordo con la decisione: "Una vita umana vale più di una partita di calcio. Ho saputo ieri sera alle 11 e mezza che la partita non si sarebbe giocata", le parole di Wilmots riportate anche dai media spagnoli. Wilmots ha fatto sapere che i giocatori hanno lasciato la nazionale per raggiungere i club di appartenenza. "Si giocano tante partite, una in più o in meno non fa differenza", ha aggiunto il tecnico sottolineando che i suoi giocatori non hanno manifestato timori. "La squadra era pronta per giocare. È un peccato che ciò non sia stato possibile. Il calcio dovrebbe essere una festa", ha concluso.