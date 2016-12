Parigi, allarme bomba: evacuato hotel della Germania

Allerta bomba all'Hotel Molitor di Parigi , dove soggiorna attualmente la nazionale di calcio della Germania in vista del match di questa sera contro la Francia. L'hotel della capitale è stato completamente evacuato ma per il momento gli agenti sul posto non hanno trovato nulla di sospetto. Il team manager Bierhoff ha spiegato: C'è stato un allarme bomba, la zona è stata completamente evacuata e transennata".

Il responsabile della sicurezza della nazionale tedesca, Hendrik Grosse Lefert ha dichiarato: "La polizia francese ci ha comunicato che è giunta una segnalazione anonima della presenza di una bomba nell'hotel. Abbiamo immediatamente lasciato la struttura".



I giocatori tedeschi, hanno così lasciato l'hotel e si sono trasferiti sui campi del Roland Garros per una visita e per un leggero allenamento. Lo juventino Khedira ha sdrammatizzato: "C'è un allarme bomba in hotel? Nessun problema per la nazionale tedesca: giocheremo a tennis sui campi del Roland Garros".