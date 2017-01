Papu Gomez: la fascia è nostalgica

Alla fascia, inoltre, si potrebbe anche dare un titolo: "Che ne sanno i 2000". Il Papu, infatti, ha deciso di citare il brano di Gabri Ponte che, riprendendo l'ironia che spopola sui social, prende in giro i ragazzi che sono nati in quell'anno e non hanno quindi potuto conoscere i rullini fotografici, i floppy disc e i mouse con la sfera di movimento, volgarmente detta "pallina". Tutti oggetti che non mancavano nella fascia del Papu, assieme alla zeta di Zorro, a Jim Carrey versione "The Mask", al simbolo dei Guns N' Roses e alle biglie per giocare in spiaggia.