Papà Icardi: "Una gioia immensa. Gol per Francesca"

20:52 - "La nascita di Francesca è una gioia immensa, è stato tutto bellissimo". Papà Icardi è il ritratto della felicità. "Finalmente è nata la nostra principessa che aspettavamo da 9 mesi - ha raccontato l'attaccante nerazzurro a Inter Channel - Sono stato in sala parto per un'ora, poi quando il dottore mi ha dato la possibilità di prenderla in braccio ho provato grande emozione. Dicono che somigli di più al padre, vedremo quando crescerà".

"Dedica a mia figlia? Non so se domani o domenica o quando il mister mi farà giocare - ha aggiunto Icardi - I gol saranno per lei e per la mamma che ha sofferto di più. Spero mi faccia dormire, altrimenti la mando in un'altra camera...".