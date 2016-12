Papa Francesco riceve la Germania: "Siete un modello per i giovani"

"Sono lieto di salutare gli attuali campioni del mondo di calcio qui in Vaticano". Con queste parole Papa Francesco si è rivolto ai giocatori della nazionale tedesca, che ha ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico . "Ho sentito dire che le vostre vittorie sono vittorie di squadra - ha detto il Pontefice -. Lo sport agonistico richiede non soltanto tanta disciplina e sacrificio personale, ma anche rispetto per il prossimo e spirito di squadra".

"È proprio questo spirito che vi porta al successo come 'Mannschaft' - ha detto Bergoglio - Vi porta allo stesso tempo a riconoscere la vostra responsabilità al di là del campo di calcio, soprattutto verso i giovani che spesso vi prendono come modello". Il Papa ha voluto esprimere particolare gratitudine per gli impegni sociale della Federazione tedesca: "Vi sono specialmente grato per il vostro supporto agli 'Sternsinger', i 'Cantori della Stella', che aiutano concretamente bambini e giovani dei Paesi più poveri. Tale iniziativa mostra come sia possibile superare insieme barriere che sembrano invalicabili e penalizzano le persone bisognose ed emarginate. Anche in questo modo voi contribuite alla costruzione di una società più giusta e solidale".