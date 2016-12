Papa Francesco riceve in Vaticano Milan e Juve: "Siate campioni nella vita"

Giornata speciale per Milan e Juve. Una delegazione composta dai calciatori, staff tecnici e dirigenti dei due club è stata ricevuta in udienza in Vaticano da Papa Francesco. "Siate campioni nello sport, ma soprattutto campioni nella vita!", l'esortazione che il Pontefice ha rivolto ai giocatori rossoneri e bianconeri alla vigilia della finale di Coppa Italia. In udienza anche i dirigenti della Lega Serie A, guidati dal presidente Maurizio Beretta.

"La vostra presenza mi offre l'opportunità di esprimere il mio apprezzamento per le doti professionali e le belle tradizioni che distinguono le vostre società sportive e l'ambiente del calcio in generale - ha detto ancora il Papa rivolgendosi a Milan e Juve - Penso a tanti tifosi, specialmente giovani, che vi seguono con simpatia. Voi attirate l'attenzione di queste persone, che vi ammirano; e pertanto siete chiamati a comportarvi in modo che possano sempre scorgere in voi le qualità umane di atleti impegnati a testimoniare gli autentici valori dello sport". "Esaltate sempre ciò che è veramente buono e bello, mediante una schietta testimonianza dei valori che devono caratterizzare l'autentico sport; e non temete di far conoscere con serenità ed equilibrio al mondo dei vostri ammiratori i principi morali e religiosi ai quali desiderate ispirare la vostra vita. In questa prospettiva, vi è di aiuto lo sforzo che sta attuando la Lega di Serie A, affinché il gioco del calcio possa costituire un messaggio positivo per l'intera società". Presente anche la cinquina arbitrale che dirigerà la finale dell'Olimpico. In occasione della visita, la delegazione ha regalato a Papa Francesco le maglie delle due squadre finaliste di Tim Cup e una riproduzione della Coppa.