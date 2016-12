Papà aggredisce l'arbitro, il figlio in campo chiede scusa 

12:19 - Un arbitro di calcio di 17 anni è stato aggredito ieri dal papà di un giocatore che ha invaso il campo e lo ha picchiato, mandandolo all'ospedale dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di tre giorni. E' accaduto durante una partita del campionato Giovanissimi tra Tricase e Sogliano Cavour tra ragazzini di 15 e 14 anni.

A chiedere scusa a tutti, a cominciare dall'arbitro, per il gesto violento dell'uomo è stato il figlio dell'aggressore, in lacrime. La notizia è riportata dal Nuovo quotidiano di Puglia.

E' il secondo grave fatto che si registra in una settimana sui campi dilettantistici salentini dopo quello avvenuto domenica 26 ottobre a Cavallino con un'altra aggressione a un arbitro minorenne.

L'episodio è avvenuto a metà del secondo tempo quando il padre di uno dei giocatori, non condividendo una decisione arbitrale, ha scavalcato la rete di recinzione ed è entrato sul rettangolo di gioco schiaffeggiando ripetutamente l'arbitro, della sezione di Casarano. La partita è stata sospesa e il direttore di gara trasportato in ospedale a Tricase. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri.