Paok-Fiorentina, la stampa greca contro i Viola e l'Italia: "Mafia!"

Non usa mezzi termini la stampa greca per attaccare la Fiorentina dopo lo 0-0 di Europa League contro il Paok. Il quotidiano Arena Press si è scagliato contro i Viola e contro l'arbitro Vincic e lo ha fatto con un titolo vergognoso, che rivanga i soliti, banali stereotipi sull'Italia: "Mafia!". Al centro di tutto ci sarebbe un rigore non concesso alla squadra di casa nel finale per un fallo di mano di Gonzalo Rodriguez.