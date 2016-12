Panchina Inter: l'Europa presenta i candidati

20:08 - L'Inter e il suo allenatore: se ne parla in Europa. Ed è fatale che sia così, dopo la settimana che si chiude a Cesena, sette giorni da... interisti. Il futuro di Walter Mazzarri si lega nel bene e nel male di risultati che incombono e intorno ai quali indovinare quale sarà il futuro, immediato e di prospettiva. Che dire? Vediamo come procede il cammino della squadra, l'evoluzione del rapporto Mazzarri-tifosi e Mazzarri-Thohir. Intanto...

Intanto Sinisa Mihajlovic si prepara alla sfida Inter-Samp di mercoledì. Parte da una posizione di forza (la sua Samp è la splendida sorpresa e realtà della stagione) e dalla sua c'è la "voce" insistente di un futuro interista, stagione 2015-16, anche dopo il distacco di Massimo Moratti. La domanda a Sinisa. La risposta: "Non sono mai stati vicino alla panchina dell'Inter, né prima né adesso. Il mio futuro è la panchina della Sampdoria".

Giusto. Ma per dire che due volte, nelle ultime due stagioni, Moratti prima e Moratti e Thohir poi hanno pensato anche a lui. E' prematuro fare concessioni all'ipotesi, ma di sicuro il tecnico della Samp è quello che gode della maggiore stima.

Capitolo Moyes. Il Daily Mail (per questo diciamo: se ne parla in Europa) risposta quanto segue: "David Moyes, l'anno scorso sulla panchina del Manchester United, è uno dei candidati alla panchina dell'Inter. Oggi Moyes è libero da impegni e all'Inter c'è chi lo conosce bene: è il ceo Bolingbroke, che la scorsa stagione era allo United e non disse una parola a proposito dell'esonero di Moyes, ma stava già pensando all'Inter all'epoca. Moyes accetterebbe con entusiasmo una chiamata". Ci mancherebbe.

L'idea-Simeone. E da ultimo, il Periodista Digital, dalla Spagna. Secondo il quale, "Diego Simeone a fine stagione lascia l'Atletico Madrid. La prospettiva di potersi accasare a una delle due squadre di Manchester è la più attraente, ma il tecnico dell'Atletico avrebbe in animo anche un ritorno in Italia, all'Inter per la precisione".



MANCINI IN TRIBUNA

E per completare il listone, eco che a Cesena in tribuna è annunciata la presenza di Roberto Mancini, da tre mesi senza occupazione dopo aver lasciato a sorpresa il Galatasaray. Mancini ha allenato l'Inter dal 2004 al 2008, vincendo tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Niente di strano, visto che il Mancio va un po' dove gli pare. Ma in chiave Inter, è evidente, tutto fa oramai sensazione.