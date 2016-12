Panchina d'oro, Antonio Conte cala il tris

17:40 - Antonio Conte ha vinto per la terza volta di fila la Panchina d'oro, il riconoscimento della Figc al miglior tecnico di Serie A. Nella cerimonia di consegna svoltasi al centro federale di Coverciano, l'attuale commissario tecnico della Nazionale ha battuto il collega della Fiorentina Montella e ha eguagliato il record di vittorie di Capello. Terzo Garcia (Roma). La Panchina d'argento è stata vinta da Maurizio Sarri, allenatore dell'Empoli.

"Sono molto emozionato, questo è un premio molto ambito, perché viene dai nostri colleghi. La scuola tecnica italiana è di ottimo livello. Sono qui con tutto il mio staff tecnico, perché questo premio è mio anche grazie a loro". Sono le parole di Antonio Conte, ct azzurro, premiato per la sua ultima stagione alla Juve. La cerimonia è iniziata con un premio speciale alla carriera consegnato a Marcelo Bielsa, il tecnico dell'Olympique Marsiglia che ha tenuto in mattinata una lezione ai suoi colleghi italiani.



Panchina d'oro per la Lega Pro Prima Divisione a Roberto Stellone, allenatore del Frosinone.



La Panchina d'argento per la Lega Pro Seconda Divisione è andata a Mario Petrone del Bassano Calcio.

La Panchina d'Oro per il calcio femminile è stata assegnata a Milena Bertolini, tecnico del Brescia.



Nata nella stagione 1990/1991 per premiare il miglior allenatore europeo, la Panchina d'oro ha visto come primo vincitore Raymond Goethals, tecnico belga alla guida dell'Olympique Marsiglia. Successivamente l'albo d'oro del premio ha visto tre successi per Fabio Capello e Antonio Conte, due a testa per Marcello Lippi, Alberto Zaccheroni, Carlo Ancelotti, Cesare Prandelli. Una vittoria invece, per Simoni, Cavasin, Delneri, Spalletti, Mancini, Allegri, Mourinho e Guidolin.



Sul fronte dei club, Milan e Juventus hanno il massimo numero di vittorie nella storia della "Panchina d'oro" (cinque a testa). Seguono Inter (3), Udinese (3), Fiorentina (2), Cagliari, Chievo, Lecce, Olympique Marsiglia e Roma (1).