Panchina azzurra: nel dopo-Conte c'è anche Del Piero

Il dopo Conte è già iniziato, o meglio, la Federazione si sta già muovendo per trovare un successore in caso di partenza dell'attuale ct. Per Tavecchio, il candidato ideale da sempre è Alberto Zaccheroni. Già prima del si di Conte, l'ex commissario tecnico del Giappone era stato contattato, dando la sua disponibilità, attraverso la comune amicizia del cesenate Mandelli, ex vice di Tavecchio in Lnd.

In Federcalcio, però, la candidatura di Zac in questo momento è in lieve calo. Mentre, ha ottimi sponsor Gigi Di Biagio, attualmente impegnato con l'Under 21 nelle qualificazioni a Euro 2017. E' un allenatore giovane, moderno, pieno di entusiasmo e voglia di crescere. Insomma, un prodotto interno, che già lavora da due anni e che sta facendo maturare i nostri giovani più interessanti e con uno stipendio contenuto. Certo il salto dall'Under 21 alla Nazionale A non è poco, ma resta un'ipotesi concreta.

Infine c'è Luciano Spalletti, il cui contratto con lo Zenit scadrà a dicembre. La sua carriera parla chiaro. Gli anni a Roma gli hanno permesso di avere un profilo internazionale, con l'esperienza in Russia.Chiaro che come per Conte, bisognerebbe garantirgli uno stipendio molto alto. Strade tutte aperte dunque, come la suggestiva idea Del Piero, caldeggiata dal Corriere della Sera, nonostante l'ex juventino non abbia mai allenato nessuna squadra.