Panama Papers: polizia nella sede dell'Uefa

Proseguono anche nel mondo del calcio le indagini sullo scandalo Panama Papers . La polizia svizzera sta effettuando alcune perquisizioni nella sede dell'Uefa a Nyon . Secondo le prime indiscrezioni, gli agenti starebbero raccogliendo documenti ed effettuando verifiche in relazione all'acquisizione e alla gestione dei diritti tv della Champions League venduti in Ecuador, con una società panamense implicata nel caso.

"Abbiamo ricevuto una visita di alcuni agenti della polizia federale svizzera per alcuni chiarimenti sul contratto stilato dall'Uefa e la Cross Trading/Teleamazonas per la vendita dei diritti tv della Champions League in Ecuador", ha spiegato un portavoce del massimo organo del calcio europeo. "Stiamo fornendo tutti i documenti in nostro possesso e collaborando pienamente con le autorità", ha proseguito la fonte.