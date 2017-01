Palmeiras, Felipe Melo si sfoga: "Fuori dalla Seleçao perché non c'era un ct con i c******i"

Terminata l'esperienza all'Inter, Felipe Melo è pronto a rimettersi in gioco con la maglia del Palmeiras e, tanto per cominciare, si difende dalle accuse di 'cattivo' in campo: "Negli ultimi anni sono stato espulso solo quattro volte, è poco per un centrocampista che deve fare il lavoro sporco - dice l'ex nerazzurro in conferenza stampa -. Non sono solo un picchiatore, ma anche un giocatore tecnico".