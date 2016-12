Pallotta striglia Garcia: "Se ci sono divergenze parli col club"

Chiuso il campionato, per la Roma è tempo di bilanci. E James Pallotta non usa certo mezzi termini per chiarire di non aver gradito le parole di Garcia pronunciate prima della gara contro il Palermo. " Il gap con la Juve non è incolmabile - ha detto il presidente giallorosso -. Garcia resta con noi, ma ma se ci sono divergenze si parla con il club , se no si crea confusione". " La Roma deve correre di più ", ha aggiunto.

Bastone e carota. Pallotta sceglie la chiarezza per affrontare il discorso Garcia. "Vogliamo andare avanti con il nostro tecnico. Con lui la Roma è arrivata due volte seconda - ha spiegato alla Gazzetta dello Sport -. Non nego che quella conferenza stampa non mi sia piaciuta. Certe cose non bisogna darle in pasto all'opinione pubblica. Se ci sono divergenze, si parla all'interno della struttura, altrimenti si crea solo confusione". Al presidente giallorosso, del resto, le parole sul divario con la Vecchia Signora non sono proprio andate giù: "Io non credo che il gap con la Juventus sia incolmabile. La Juventus ha il vantaggio di un progetto avviato prima del nostro, ha uno stadio di proprietà e un'esperienza consolidata. La Juventus ha una base così forte che è riuscita a gestire bene il cambio di allenatore. Detto questo, la Roma è sulla buona strada per acquisire la dimensione della Juventus".



Quanto alle dichiarazioni sullo scudetto di inizio stagione, Pallotta ha le idee chiare: "Garcia ha cercato solo di dare sicurezza alla squadra. È stato un modo per aumentare l'autostima dei giocatori. Probabilmente però anche in questo caso sarebbe stato meglio parlare di certe cose all'interno dello spogliatoio e non in pubblico".



Infine la bacchettata tecnica a Garcia: "La preparazione atletica non è stata sufficiente. Dopo un'ora, la squadra non aveva più energie. Faticava. Il calcio non è il basket e neppure il baseball che ha molte pause. Nel calcio devi correre novanta minuti. Cambieremo lo staff che si occupa della preparazione atletica. Sarà un cambio radicale: 5 uomini di assoluto livello, compreso un nutrizionista".