Pallone d'Oro: ventidue comparse alla festa organizzata per Messi

Da oggi conosciamo i 23 che si contenderanno il Pallone d'oro Fifa 2015.Si contenderanno, per modo di dire, in quanto appare abbastanza scontato che alla luce del successo in Champions League con il suo club, il Barcellona, sarà ancora Leo Messi a portarsi a casa il prestigioso riconoscimento che, ormai da qualche anno a questa parte, è divenuto una sorta di sfida uno contro uno con Cristiano Ronaldo.



I due sono i più bravi del pianeta e sono inoltre sostenuti da squadre di prima grandezza. Tant'è che tra i 23 figurano 6 giocatori blaugrana - oltre a Messi, Neymar, Iniesta,Mascherano, Rakitic e Suarez - e 5 delle “merengues” - oltre a CR7, Bale, Benzema, Kroos, e James Rodriguez. Al terzo posto si classifica il Bayern con 4 rappresentanti, Lewandosky (meritatissimo), Muller, Robben e …Vidal; al quarto il City con Aguero, Toure e il nuovo acquisto De Bruyne.



L'Italia è "rappresentata" dal solo Paul Pogba, nonostante la finale di Champions disputata dai bianconeri a Berlino. Evidentemente il nostro calcio è poco credibile se uno come Gigi Buffon era stato escluso addirittura dal precedente elenco dei 59, e se giocatori come Cuadrado e Jovetic, i migliori nel derby d'Italia di domenica sera, erano stati allontanati senza alcun rimpianto dalla Premier inglese.

Dobbiamo farcene una ragione: il nostro rimane un campionato difficile, che esalta le strategie degli allenatori, ma che non fa presa sugli osservatori neutrali. Ed è questo il motivo per cui tra i dieci tecnici selezionati per il premio a loro destinato dalla stessa Fifa, abbiamo due degni rappresentanti come Ancelotti e Max Allegri. A loro il compito - arduo - di battere una concorrenza agguerritissima, in cui oltre al favorito Luis Enrique, campione d'Europa in carica, resistono i vari Guardiola, Mourinho, Simeone e Wenger.