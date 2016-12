Pallone d'Oro: tra i 23 nominati, della Serie A c'è solo Pogba

Della Juve che ha vinto campionato e coppa Italia e che è arrivata in finale di Champions alla fine sono rimasti solo Pogba e Vidal. Stiamo parlando dei 23 giocatori nominati per il Pallone d'oro 2015: nella lista svelata dalla Fifa, della Serie A resta dunque solo il francese. Domina il Barcellona e Messi è il grande favorito per riprendersi il trofeo. Tra i dieci allenatori nominati, invece, due italiani: Allegri e Ancelotti.