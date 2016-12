12 gennaio 2015 Pallone d'Oro, sfida tra Neuer e Cristiano Ronaldo Oggi si assegna il prestigioso riconoscimento, con diretta su Premium Calcio dalle 17 di GABRIELE CATTENEO Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:26 - Manuel Neuer ci prova. Il portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca campione del mondo tenta di interrompere l'egemonia di Lionel Messi e di Cristiano Ronaldo. Dal 2008, i due fuoriclasse di Barcellona e Real Madrid si sono impadroniti del Pallone d'Oro, con la Pulce avanti 4-2. Ora però c'è un terzo incomodo. Anzi a dirla tutta, sembra proprio che sarà un duello tra CR7 e il fenomeno tedesco, mentre Messi appare decisamente attardato a causa dai mancati successi con il Barça e la Seleccion. Da una parte la decima e i 61 gol del portoghese, dall'altra il titolo mondiale in Brasile.

A Zurigo e in diretta su Premium Calcio a partire dalle 17, Neuer ha tutte le carte in regola per diventare il secondo portiere della storia a essere incoronato dopo il russo Lev yashin nel 1963.

Un'impresa soltanto sfiorata da due numeri uno azzurri, Dino Zoff nel 1973 alle spalle di Johan Cruijff e Gigi Buffon nel 2006, anno della vittoria di Fabio Cannavaro.

Ora persino Maradona si è sbilanciato a favore del portiere tedesco, preferendolo a Messi e Ronaldo. Chissà che non sia qualcosa in più di un indizio.