Pallone d'oro: schiaffo a Buffon, non è tra i 59 candidati

Non è certo la prima volta la corsa al Pallone d'oro fa discutere soprattutto per gli assenti illustri. Era capitato con diversi interisti protagonisti del Triplete del 2010, stavolta lo smacco è tutto per Buffon che, nonostante una stagione da protagonista con la Juventus (ma anche con la Nazionale dove non ha mai sfigurato, anzi) scopre di essere come minimo il 60esimo giocatore più forte al mondo come rivela la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: meglio di lui, secondo la Fifa, Courtois e Neuer ma anche De Gea, Bravo e Ospina. Buffon può consolarsi con la presenza in lista di Pirlo e Chiellini, due pilastri della Juventus 2014-15 e unici due italiani in corsa. La sensazione è che se a Berlino lo scorso 6 giugno la Juve avesse battuto il Barcellona in finale di Champions, non solo il portierone sarebbe stato inserito tra i 59, ma sarebbe automaticamente diventato uno dei favoriti per la vittoria finale. La Fifa, evidentemente, non conosce vie di mezzo.



La Serie A è rappresentata anche dagli juventini Pogba e Morata, dall'interista Medel e dal milanista Bacca. Ci sono anche Tevez, nel frattempo trasferitosi in Argentina al Boca Juniors, e Vidal passato al Bayern Monaco. I 59 candidati verranno analizzati dalla commissione calcio della Fifa che sceglierà i 23 finalisti: a dicembre saranno annunciati i primi tre, l'11 gennaio 2016 a Zurigo la proclamazione del vincitore. A detta di tutti il nome si conosce già: Lionel Messi.