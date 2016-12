Pallone d'Oro, Ronaldo favorito su Messi

12:28 - Non ci sono dubbi, almeno per i bookmaker interpellati dalla testata spagnola As: Cristiano Ronaldo vincerà il suo terzo Pallone d'Oro a mani basse. Dopo il successo dello scorso anno, il portoghese, quotato 1,13, è indacato ancora come il grande favorito per la conquista del trofeo. Nettamente distaccato Leo Messi che paga otto volte la posta. Terzo il portiere della Germania campione del mondo Manuel Neuer con 16,25.

Dopo la Scarpa d'Oro vinta una settimana fa, sembra profilarsi dunque l'ennesimo trofeo per Cristiano Ronaldo. Piu' staccati tutti gli altri, come Mueller (23,50), Lahm (28,50), Robben (35), Neymar (35,75), Bale (43,50), Rodriguez (44), Diego Costa (67) e Di Maria (75). Il vincitore sarà annunciato il 12 gennaio a Zurigo, mentre la lista dei tre finalisti sarà resa pubblica il primo dicembre.

Anche l'anno scorso Ronaldo era stato segnalato come il favorito dai bookie che, tuttavia, avevano sottovalutato Messi pronosticandolo solo terzo.