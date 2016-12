Pallone d'Oro: Neuer insidia Cristiano Ronaldo 

09:11 - Oggi Premium Calcio si collegherà in diretta con la "Congress House" di Zurigo, in Svizzera, per trasmettere il "FIFA Ballon d’Or gala", la cerimonia ufficiale di consegna del Pallone d’Oro 2014. A contendersi il più ambito premio individuale nel panorama calcistico internazionale ci saranno: il portiere del Bayern Monaco e della Germania campione del Mondo Manuel Neuer, il quattro volte vincitore del Pallone d’Oro Leo Messi ed il portoghese del Real Madrid campione d’Europa Cristiano Ronaldo, favoritissimo dai bookmakers e trionfatore della passata edizione

IL PALLONE D’ORO DI PREMIUM CALCIO

• Ore 17.00: studio su Premium Calcio condotto da Massimo Callegari con ospiti Luisito Suarez (vincitore del Pallone d’Oro 1960) e Gennaro Gattuso, in televisione per la prima volta dopo l’esperienza di allenatore all’Ofi Creta, in Grecia. Collegata da Zurigo la giornalista Francesca Benvenuti. Dalla postazione mercato, per tutti gli aggiornamenti sulle trattative, Niccolò Ceccarini, mentre dalla postazione touchscreen, per tutte le curiosità dal web, Giorgia Rossi.

• Ore 18.30: linea a Zurigo per entrare nel vivo del prestigioso evento, commentato in diretta da Mino Taveri e Monica Vanali

• Ore 20.00: di nuovo in studio per tutti i commenti e le interviste ai protagonisti

La cerimonia di premiazione, in programma dalle ore 18.30 alle ore 20.00, sarà anche trasmessa in replica su Premium Calcio alle ore 21.00 e su Mediaset Italia 2 alle ore 22.55.