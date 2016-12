Pallone d'oro. Muller: "Ronaldo, che noia. Deve vincere Neuer"

17:06 - Se Cristiano Ronaldo vincesse il Pallone d'Oro per il secondo anno di fila "sarebbe quasi noioso". Lo dice Thomas Muller, il campione del Bayern e della Nazionale tedesca. "Sarebbe giusto che lo vincesse Manuel Neuer", aggiunge. E poi: "Messi non dovrebbe rientrare fra i primi tre: quest'anno ha fatto di più Robben".

Questione di gusti. E di opinioni. Sul Pallone d'oro, poi, le polemiche sono una prassi, quest'anno ancora di più con la Germania campione del Mondo, il Bayern squadra-super pur non avendo vinto la Champions League, e una considerazione per il calcio tedesco, a proposito di Pallone d'oro, che non è mai stata granché.

Muller ha detto: "Cristiano Ronaldo ancora Pallone d'oro sarebbe una cosa quasi noiosa, lo sanno tutti che è un fenomeno, ma ha già vinto l'anno scorso... Quest'anno, guardando anche al Mondiale, sarebbe più gusto che il titolo toccasse a Neuer".

E Messi, terzo fra i candidati? "Al suo posto poteva esserci qualcun altro - aggiunge il campione del mondo (forse pensando anche a se stesso) - Penso a Robben che ha giocato una stagione eccezionale o ad altri giocatori della nazionale tedesca che avrebbero meritato di stare in finale".