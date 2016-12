Pallone d'Oro: Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar finalisti

Sono Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Messi i finalisti per il Pallone d'Oro Fifa 2015 . I tre sono stati eletti dai una lista di 23 giocatori rimasti dopo la prima scrematura. A contendersi il Premio Puskas per il gol più bello saranno Alessandro Florenzi (a segno contro il Barça), Lionel Messi e Wendell Lira. Per il titolo di coach dell'anno sono rimasti invece in corsa Pep Guardiola, Luis Enrique e Jorge Sampaoli.

La premiazione è in programma per l'11 gennaio a Zurigo. Niente di nuovo, insomma, sotto il sole del pallone mondiale. A giocarsi il premio individuale più ambito saranno ancora Messi, il suo grande rivale Cristiano Ronaldo e il giovane talento del calcio, Neymar. I due sudamericani blaugrana incassano i trionfi ottenuti con il Barcellona del Triplete, mentre il portoghese, detentore del Pallone d'Oro, giocherà le sue carte più per meriti personali che per quelli del Real Madrid, reduce da un'annata non certo ricca di vittorie.



Ma in Svizzera, tra un mese e mezzo, sarà rappresentata anche l'Italia. Merito di Alessandro Florenzi, entrato tra i finalisti del premio riservato al gol più bello dell'anno. La sua perla è recente: si tratta del capolavoro balistico da metà campo che ha fermato sull'1-1 all'Olimpico proprio il Barça dei fenomeni. Il romanista se la dovrà vedere con la serpentina di Messi in Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao e la "sforbiciata" di Wendell Lira (Goianesia).



Per quanto riguarda il titolo di miglior allenatore, infine, allo scontato Luis Enrique, si sono aggiunti Guardiola, passato a condurre la corazzata Bayern Monaco, dominatrice in Germania, e Sampaoli, capace di regalare al Cile una storica Coppa America.