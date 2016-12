Pallone d'Oro, Lewandowski segna e insidia Messi e Cristiano Ronaldo

Segnare 14 reti in cinque partite , per ultima la doppietta rifilata alla Scozia con la maglia della Polonia, consente a Lewandowski di poter sognare il Pallone d'Oro . Può essere il centravanti del Bayern Monaco, l'autore dei famosi cinque gol in 9', il terzo incomodo tra Messi e Cristiano Ronaldo, che hanno vinto gli ultimi 7: 4 l'argentino e 3 il portoghese . Mai un polacco ha vinto il trofeo individuale più importante per un calciatore.

E' davvero magico il momento che sta vivendo Lewandowski. Un gol al 3' (momentaneo 1-0) e un altro in pieno recupero contro la Scozia (2-2 il risultato finale della gara valida per le qualificazioni a Euro 2016) per dimostrare a Messi (al momento out per infortunio e con la paura di 22 mesi di carcere per frode fiscale) e Cristiano Ronaldo che nel calcio mondiale non ci sono soltanto loro due. Adesso il bottino dell'attaccante del Bayern Monaco è davvero stupefacente: 14 gol in 5 partite. Ogni palla che tocca, Lewandowski lo trasforma in oro.



In Bundesliga il centravanti polacco ha firmato già 12 reti e, insieme ad Aubameyang del Borussia Dortmund, è primo nella classifica marcatori. E soltanto due settimane fa, il giocatore del Bayern aveva firmato addirittura 5 gol in 9' nel 5-1 rifilato al Wolfsburg. E adesso sogna il Pallone d'Oro: Messi e Cristiano Ronaldo sono avvisati.