Pallone d'oro, l'affondo di Garcia: "Non è normale che Totti non lo abbia mai vinto"

10:23 - Dopo la consegna del Pallone d'oro, Rudi Garcia si congratula con il vincitore ("avevo pensato a Neuer, un portiere fantastico, ma quest'anno il giocatore più forte è stato Cristiano Ronaldo"), e manda parole al miele per il suo capitano. "Io mi godo Totti, il mio genio: non è normale che non lo abbia mai vinto, ma la storia del Pallone d'oro è così. Totti poteva sperarci quando è diventato campione del mondo".

Ilary Blasi e Francesca Brienza, rispettivamente moglie di Francesco Totti e compagna di Rudi Garcia, magari saranno un po' gelose. Il motivo? Perché tra il capitano della Roma e il tecnico giallorosso è davvero grande amore (sportivamente parlando). E come due piccioncini non fanno altro che mandarsi messaggini d'amore conditi da parole al miele. "Abbiamo un grande rapporto, è un ottimo allenatore e una persona che stimo molto. Andiamo veramente d'accordo" le dichiarazioni al sito americano 'Bleacher Report' del Pupone.



