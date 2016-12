Pallone d'oro, Javier Zanetti: "Spero vinca Messi"

12:43 - "Pallone d'oro? Spero vinca Messi". Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, tifa per il connazionale in vista dell'assgnazione del premio il 12 gennaio. "Messi è un calciatore fantastico - ha detto la leggenda dell'Inter in un'intervista alla Fifa - l'uomo in grado di inventarsi la giocata vincente in qualsiasi momento è il calciatore più forte del mondo e mi stupisce ogni volta di più". Secondo Zanetti, invece, Neuer è penalizzato dal ruolo.

Per quanto riguarda la scelta del miglior allenatore, Zanetti spiega che il Simeone "è sempre stato un tecnico anche quando giocava". Con lui, Zanetti ha vestito in diverse circostanze la maglia della Nazionale. "Non sono sorpreso per i risultati che sta ottenendo sulla panchina dell'Atletico Madrid - ammette - non è un caso che sia arrivato fino alla finale di Champions e abbia vinto la Liga. Ancelotti e Loew? Penso che Simeone abbia fatto abbastanza con l'Atletico per meritarsi il premio della Fifa".