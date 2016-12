Pallone d'Oro, Conte e Buffon non votano per protesta

Alla Federazione non è andata giù l'esclusione di Gianluigi Buffon dai 50 finalisti del Pallone d'Oro, tanto da suggerire ad Antonio Conte e al capitano azzurro di non esprimere alcuna preferenza in vista della cerimonia che ha incoronato Lionel Messi. Non era mai successo che un Paese non votasse intenzionalmente ma la scelta è stata condivisa dal presidente Figc Tavecchio in segno di protesta contro la Fifa.