Pallone d'Oro, Buffon sceglie Ronaldo: "Vince lui, non ci sono speranze per Neuer" 

10:54 - "Perché vinca un portiere devono succedere cose eccezionali". Tradotto, niente Pallone d'Oro per Neuer. La provisione arriva da Gigi Buffon che intervistato da Fifa.com esprime la certezza che a trionfare sarà invece ancora Cristiano Ronaldo: "Ha fatto cose eccezionali, merita questo il riconoscimento. Ma per me il migliore resta Messi, quando sta bene fa cose sublimi. Gli italiani? Il nostro calcio è in declino ma la vita è fatta di cicli".

Il capitano della Juve sceglie dunque Cristiano Ronaldo. Scelta ragionata e motivata: "Oltre ad aver avuto una splendida carriera - ha dichiarato infatti Buffon riferendosi al portoghese del Real - ha fatto qualcosa di eccezionale negli ultimi due anni e merita il riconoscimento. Detto questo, io continuo a pensare che Messi sia il migliore: quando èal 100 per cento è semplicemente sublime da vedere". Quanto a Neuer, collega fresco campiona del mondo, le speranze sono pressoché prosisme allo zero: "Affinchè un portiere vinca deve succedere qualcosa di eccezionale. Io nel 2006 sono arrivato secondo, alle spalle di Cannavaro. Ma i secondi non se li ricorda nessuno".



Un'inversione totale di tendenza ci vorrebbe invece per rivedere un italiano sul primo gradino del podio: "L'assenza di italiani ci costringe a capire la situazione in cui attualmente si trova il nostro calcio, e conferma il declino dei nostri giocatori sia a livello tattico che a livello individuale. Ma è anche vero che, come la vita, anche lo sport è soggetto a cicli. Oggi siamo forse a un punto basso per l'Italia, ma la storia del nostro Paese porta con sè un grande passato e il calcio italiano è sempre stato in grado di combinare tecnica e disciplina tattica. Sono convinto che puntando su queste qualità presto torneremo a crescere".