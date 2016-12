Pallone d'Oro africano, Salah tra i 10 calciatori dell'anno

TOP 10Altra grande soddisfazione per Mohamed Salah dopo il buon inizio in campionato con la Roma che lo ha visto protagonista grazie a 5 reti nelle prime 11 partite. L'egiziano infatti è entrato nella top 10 dei calciatori africani dell'anno grazie alle ottime prestazioni in giallorosso. Non sarà facile però concquistare la prima posizione. L'ex viola infatti dovrà battere la concorrenza di uno dei mostri sacri del calcio africano Yayà Touré, e soprattutto quella del bomber del Borussia Dortmund Pierre Emerick Aubameyang autore di ben 20 reti nelle ultime 17 presenze coi tedeschi. Da non sottovalutare anche la candidatura di Sadio Mané del Southampton e dell'ex obiettivo bianconero Aymen Abdennour.