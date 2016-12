Ma Ronaldo, dicevamo, e non c'era certo da stupirsi. Nel 2016 CR7 ha infatti sollevato prima la Champions con il Real Madrid e poi l'Europeo con il Portogallo. Mai come quest'anno dunque, con il Pallone d'Oro tornato ad essere esclusiva di France Football dopo il divorzio dalla Fifa (che a gennaio consegnerà il proprio premio, il Fifa The Best) il trofeo era destinato al giocatore più "vincente" dell'anno.



Alle sue spalle, come si evince dalla copertina "trafugata", Leo Messi. Terzo, invece, Antoine Griezmann, il grande sconfitto: ha perso sia la finale di Champions che quella degli Europei. "Sono arrivato dietro a due mostri", le sue parole.