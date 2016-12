Pallone d'oro 2015: Messi, è il giorno del pokerissimo

Stagione straordinaria quella di Messi, con cinque trofei conquistati sui sei a disposizione: il Barcellona ha trionfato in Liga, in Champions League, in Coppa del Re, nella Supercoppa europea e nel Mondiale per club. L'argentino ha segnato in tutte le competizioni, compresa la doppia finale di Supercoppa di Spagna persa contro l'Athletic Bilbao: sono 52 i gol di Leo nel 2015, un anno caratterizzato anche dallo stop di circa due mesi per l'infortunio al collaterale mediale del ginocchio sinistro. E dalla solita delusione con la maglia dell'Argentina, sconfitta in finale di Coppa America dal Cile.



L'istantanea del 2015 di Messi è senza dubbio l'azione personale nella semifinale di Champions contro il Bayern Monaco: la rete del 2-0 è il gol perfetto, con il povero Jerome Boateng che si accascia al suolo tramortito dalla finta secca dell'argentino. Per la prima volta salirà sul podio il brasiliano Neymar, anch'egli autore di una stagione davvero incredibile. In mezzo dovrebbe esserci Cristiano Ronaldo, il grande deluso del 2015 che dopo due anni consecutivi da miglior giocatore del mondo abdica a favore del rivale.



Saranno assegnati i premi anche per le altre categorie: tra gli allenatori il grande favorito è ovviamente Luis Enrique, che dovrebbe precedere il commissario tecnico del Cile Jorge Sampaoli e il tecnico del Bayern Monaco Pep Guardiola. Tre le donne in lizza per il Pallone d'oro femminile: l'americana Carli Lloyd, la giapponese aya Miyama e la tedesca Celia Sasic; per quanto riguarda invece il riconoscimento di miglior allenatore, sempre nel panorama femminile, se la vedranno l'americana Jill Ellis, il giapponese Norio Sasaki e il gallese Mark Sampson. Dalle 17 su Premium Sport HD collegamento con la 'Congress House' di Zurigo per la premiazione - in programma dalle 18.30 alle 20.30.