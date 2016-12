Pallone d'oro 2014: CR7, Messi e Neuer i tre finalisti

19:42 - Tutto secondo pronostico: sono Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Manuel Neuer i tre finalisti per la corsa al Pallone d'oro 2014, che verrà assegnato il 12 gennaio a Zurigo. Il detentore del prestigioso premio è il portoghese del Real Madrid, trionfatore anche nel 2008 con la maglia dello United, che ha interrotto quattro anni di dominio dell'asso del Barcellona. Terzo candidato è il portiere del Bayern e della nazionale tedesca campione del mondo.

Cristiano Ronaldo e Messi hanno vinto le ultime sei edizioni del riconoscimento, lo scorso anno andato all'attaccante del Real Madrid. Il portiere del Bayern e della Germania Neuer entra invece per la prima volta nel terzetto finale.



Per il premio di miglior tecnico del 2014 è in lizza anche Carlo Ancelotti, trionfatore nell'ultima edizione della Champions League sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico emiliano se la vedrà con Diego Simeone, campione della Liga e finalista di Champions con l'Atletico Madrid, e con Joachim Loew, ct della Germania campione del mondo.



C'è una donna, l'irlandese Stephanie Roche, fra i tre 'finalisti' per il Premio Puskas che va al gol più bello dell'anno. La Roche ha realizzato la sua prodezza nel match Peamount United-Wexford Youths. Gli altri due gol selezionati sono stati realizzati entrambi ai Mondiali in Brasile: quello del colombiano James Rodriguez all'Uruguay e il colpo di testa a 'volo d'angelo' di Robin Van Persie in Spagna-Olanda a Salvador Bahia.



Non ci sono italiani, come previsto, nella lista dei 15 migliori attaccanti che Fifa e FifPro, il sindacato mondiale dei calciatori, hanno scelto per il 'World Eleven', l'Undici Ideale i cui componenti saranno tra i premiati durante il Gala del 12 gennaio 2015 a Zurigo. Ecco i 15 nomi della lista diffusa dalla Fifa: Sergio Aguero (Manchester City), Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Diego Costa (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Zlatan Ibrahimovic (Psg), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Lionel Messi (Barcellona), Thomas Muller (Bayern Monaco), Neymar (Barcellona), Marco Reus (Borussia Dortmund), Arjen Robben (Bayern Monaco), Franck Ribery (Bayern Monaco), Wayne Rooney (Manchester United), Luis Suarez (Barcellona).