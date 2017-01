Pallanuoto: Carolina Marcialis torna in vasca ed è subito tripletta

Calottina numero 9 e Carolina Marcialis è tornata al suo primo amore, quello per la pallanuoto. Rientro positivo con una tripletta per la moglie di Cassano dopo sei anni dal ritiro per dedicarsi alla famiglia. Per la US Locatelli Genova, però, è arrivata la sconfitta per 15-9 contro Imperia nella prima giornata del campionato A2. Carolina è rimasta in vasca per tutti i quattro i tempi e ha mostrato lampi della sua classe. Proprio come quella del marito che era in tribuna, insieme ad altre 300 persone, ad assistere al match.



Fantantonio, che sta rescindendo con la Sampdoria, è a caccia di una nuova sfida. Dopo il no alla Cina e a un ingaggio milionario, pare sia finito nel mirino della Fiorentina. Secondo La Nazione, Pantaleo Corvino starebbe pensando a regalare il barese a Paulo Sousa fino alla fine stagione con ingaggio a rendimento. Firenze potrebbe essere la piazza giusta per ripartire.