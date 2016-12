Palermo, Zamparini: Viviani in aiuto di Iachini

15:05 - Novità da casa-Palermo, in trasferta permanente nei dintorni di Ajello (Udine), a due passi da Villa-Zamparini. La squadra e Beppe Iachini sono al lavoro per capire lo stato della crisi e come risollevarsi. Il presidente guarda da vicino, giorno per giorno, e valuta scenari diversi. La fiducia al tecnico rimane, ma il piano-B è oramai scritto e pronto a essere attuato. Tutto dipende dall'esito di Palermo-Cesena, domenica 19 ottobre alle ore 15.

Il piano-B parte da una telefonata di Zamparini a Francesco Guidolin, uno dei tanti tecnici coi quali ha lavorato e che stima molto. Guidolin, che oggi ricopre un ruolo di vertice nello staff dirigenziale dell'Udinese, ha detto no, non torno in panchina. Al momento. Ma ha suggerito al suo ex presidente un nome: Fabio Viviani, che dal 2012 è all'Udinese, per due stagioni è stato vice di Guidolin e oggi collabora col gruppo Stramaccioni, che però come vice ha Dejan Stankovic.

E Viviani al Palermo è cosa fatta. L'annuncio poco prima delle 15. Viviani affianca Iachini in questi dieci giorni di passione, in attesa della sfida col Cesena, che è una sorta di dentro/fuori.

Dunque Iachini allenatore, Viviani vice. E poi? E poi se tutto dovesse andare alla rovescia, ecco che scatta l'emergenza e Zamparini affiderà la panchina a Edy Reja, che è già sul chi vive. E che a Palermo troverebbe come vice quel Fabio Viviani, appunto, che è stato suo vice dal 2005 al 2009 nel Napoli della risalita verso il Grande calcio. Tutto quadra.