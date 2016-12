Palermo, Zamparini: "Valuteremo l'offerta di Cascio"

Mentre la questione allenatore tiene ancora banco, a Palermo sono giorni caldi per un'offerta arrivata dagli Usa. L'ex manager di Michael Jackson, Frank Cascio , ha avanzato una proposta per acquistare il club rosanero, di cui è grande tifoso e Maurizio Zamparini non ha atteso molto a replicare all'imprenditore italo-americano. " Sto valutando l'offerta di Cascio ", ha detto il presidente, lasciando aperta la porta a una possibile cessione.

"Al più presto la nostra banca di riferimento per la valutazione delle offerte dai gruppi che intendono acquistare il pacchetto azionario del Palermo si metterà in contatto anche con il gruppo che fa riferimento a Cascio per ottenere le credenziali necessarie per iniziare una trattativa", ha spiegato il patron rosanero in un comunicato sul sito del club. "La banca non parlerà di cifre ma dovrà verificare ed attestare la solidità finanziaria di chi vuole acquistare il Palermo - ha aggiunto -. Se il riscontro sarà positivo, saremo lieti di trattare l'operazione con il siciliano e tifosissimo del Palermo, Frank Cascio".