Palermo, Zamparini: "Ultimo anno da presidente"

Un fiume in piena. Maurizio Zamparini, il giorno dopo la sconfitta del suo Palermo al Ferraris contro la Samp, non manda giù l'arbitraggio di Fabbri: "È stato scandaloso, mai visto una direzione di gara del genere in 30 anni di calcio. Poi ho scoperto che abita a 300 metri dal mio allenatore: queste cose non vanno bene, a saperlo avrei contestato la designazione", ha detto a Premium Sport. Poi sul futuro: "Questo sarà il mio ultimo anno da presidente".