Palermo, Zamparini: "Sto per dimettermi, al mio posto investitori americani"

A Palermo si sta per chiudere un'epoca importante dopo 15 anni. Maurizio Zamparini , infatti, ha annunciato il proprio addio imminente al club rosanero: "Sto per dimettermi da presidente del Palermo Calcio - le parole dell'imprenditore friulano al Tgr Sicilia -. Non resto da presidente onorario". Al suo posto un nuovo gruppo: "Investitori americani subentreranno a me. Non vi dico per ora di chi si tratta, né i loro nomi".

Zamparini, in un secondo momento, ha poi rivelato a Repubblica che le sue dimissioni arriveranno tra 48 ore: "Ormai è fatta. E' tutto definito, ma l’annuncio ufficiale lo faremo mercoledì. Non c’è più nulla da definire, abbiamo regolarizzato tutto".



L'attuale patron rosanero, inizialmente, resterà soltanto per aiutare gli americani a inserirsi in questa nuova avventura, dopodiché sarà addio definitivo: "Rimarrò i primi periodi a coadiuvarli per illustrar loro come si gestisce la situazione, ma non sarò il presidente onorario del Palermo".