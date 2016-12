Palermo, Zamparini soffia Calleri all'Inter: "Non è fatta, ma ci piace"

Come Maurizio Zamparini aveva già annunciato alla nostra trasmissione "4-4-2", il Palermo sta studiando una nuova operazione Dybala . Secondo quanto riportato da FoxSports Brasil, i rosanero starebbero soffiando Jonathan Calleri all'Inter. Zamparini è disposto a sborsare circa 12 milioni di euro. Di pochi giorni fa le dichiarazioni di Daniel Angelici , presidente del Boca, che aveva parlato del trasferimento imminente dell'attaccante in Italia.

Già il 28 giugno Zamparini aveva annunciato l'acquisto di Calleri per 7 milioni di euro, ma alcuni giorni dopo l'affare era sfumato. Adesso, invece, sembra essere in dirittura d'arrivo, con l'Inter che rischia così di essere sorpassata dai rosanero, come era successo nel 2012, quando era statoacquistato Dybala dall'Instituto de Corodba. Ed è stato lo stesso presidente rosanero a confermare a Sportmediaset.it la trattativa. "E' un giocatore che Gerolin sta seguendo da tempo e che piace. Non è vero che è già fatta, ma ci stiamo lavorando", ci ha detto.