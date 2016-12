Palermo, Zamparini si esalta: "Dybala vale 42 milioni"

10:56 - Zamparini ne ha per tutti. Intervistato dopo la vittoria del Palermo sul Milan, il presidente tuona contro i tifosi milanesi: "Non toccate Inzaghi e Mazzarri". Secondo Zamparini quella di domenica sera è stata "La prestazione migliore, ma siamo ancora in crescita. Iachini sta preparando la squadra alla Serie A. E' stato un ottimo Palermo. Quello non era il Milan. I rossoneri hanno bisogno di tempo per prepararsi: allenatore nuovo, nuovi schemi".



"Non mettete in discussione i due tecnici milanesi". Sicuramente parole giuste -Inter e Milan sono agli inizi di un processo di ricostruzione lungo anni- ma anche "scaramantiche": a Zamparini Mazzarri e Inzaghi hanno regalato ben 4 punti. E altri 4 punti nel girone di ritorno farebbero comodo al Palermo che, nonostante il lavoro di Iachini sottolineato dal presidente, si trova con un bottino non ricchissimo di 12 punti in 10 partite.

Il presidente rosanero, nonostante l'avvio difficile di campionato, non ha esonerato Iachini ed ora raccoglie i frutti: "Ieri ha vinto Iachini, ha fatto un calcio positivo. Noi contro le grandi ci troviamo meglio, perchè troviamo più spazi. Con la Juve stavamo crescendo, poi abbiamo commesso un brutto errore. Se ho avuto tentazione di cambiare allenatore? No, dopo Empoli li ho portati in ritiro".

Poi il punto sul deludente avvio di stagione delle milanesi: "Sono cicli, come sempre. Milan e Inter sono squadre in ricostruzione. Gli allenatori? Devono trovare l'amalgama. Non si può mettere in discussione Mazzarri, Inzaghi sta dimostrando intelligenza. Hanno bisogno di tempo. E parlo io, da un pulpito sbagliato".

A San Siro Dybala è stato uno dei migliori in campo. Zamparini lo considerà già un top player: "Dybala da big? I tifosi devono preoccuparsi tra due anni, è da big. Se arriva un socio con i soldi, allora lo blindo. Lavoro sempre a questo, i capitali ormai in Italia non ci sono più. Sto lavorando a questo, sto guardando all'estero, dove ci sono investitori che possono aver interesse ad investire in Italia. Nel calcio ci vuole più pazienza".

Una considerazione infine sui tagli al calcio del Coni e un attacco al Premier: "C'è troppa demagogia, anche nelle istituzioni. Sono avvilito, come per Renzi che ci ha detto che dobbiamo pagare le polizia. Una demagogia che nemmeno ai tempi di Lenin. In questo Paese non c'è buonsenso: i politici trasmettono annunci, io provo vergogna".



"DYBALA VALE 42 MILIONI"

Poi Zamparini, sempre su Dybala, a Un giorno da Pecora (Radio2) ha detto: "Quanto vale Dybala? Vale esattamente come Pastore, 42 milioni di euro. Per comprarlo ci vuole un arabo, uno che estrae petrolio per un miliardo ai giorno. Come quello del Psg. Altrimenti Dybala resta a Palermo".

